Papai Noel dos Correios presenteia crianças de escola rural

Alunos da Escola Municipal Canaã, na Comunidade do Julião, no Rio Negro, receberam uma visita inesperada na manhã desta quinta-feira (22). O Papai Noel dos Correios foi ao local distribuir presentes para 36 crianças que tiveram suas cartinhas retiradas por padrinhos na sede dos Correios.

A euforia tomou conta das crianças quando o bom velhinho chegou para entregar o presente escolhido por cada uma. O primeiro a receber foi Thiago Farias, de 10 anos. Ele pediu um tênis e um helicóptero de controle remoto. “Eu ganhei as coisas que pedi. Estou muito feliz. Quando eu vi o Papai Noel foi uma alegria”, contou.

Já Yasmin Rabelo, 9, foi presenteada com uma boneca que era quase do seu tamanho. Feliz, ela contou que vai dividir o brinquedo com duas amigas que não terão lembranças de Natal. “Eu mandei a cartinha para o Papai Noel e pedi um presente, porque minha mãe não tem condições de me dar. Agora, vou brincar muito junto com as minhas amigas que também não têm brinquedos”, disse.

A visita do Papai Noel dos Correios alegrou não só as crianças. Emocionada, a dona de casa Lucileia Coelho, 30, explicou que não teria condições de comprar presente para as filhas Graciane e Luciele. “Ganho muito pouco, só dá mesmo para comprar as coisas básicas e não tenho condições de dar presente para elas. Agradeço a Deus por ter enviado essas pessoas aqui. Esse vai ser um Natal mais feliz”, comemorou.

Parceria

A parceria entre Correios e Secretaria Municipal de Educação (Semed) está no segundo ano. Para 2016, foram contempladas 16 escolas, sendo duas de cada zona da cidade, incluindo unidades de ensino localizadas nas áreas rodoviária e rural.

O representante dos Correios, Lorenzzo Gondim, destacou que a ação solidária também tem um víeis pedagógico, já que as crianças exercitaram a escrita ao mandar a carta dos correios.

“A parceria com a Semed é fundamental, até porque a orientação nacional foi que a gente pudesse ampliar essa campanha para fazer parceria com escolas que atendem crianças de baixa renda, que moram na periferia e nas zonas ribeirinhas. Nessa campanha eles exercitam a escrita, porque para participar é necessário escrever uma carta. O maior sentido do Natal é ver o sorriso de uma criança recebendo presente das mãos do Papai Noel dos Correios”, finalizou.

