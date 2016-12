Papai Noel chega na Ponta Negra

A magia do Natal desembarcará na Orla da Ponta Negra durante os dias 17 e 18 de dezembro. A chegada do Papai Noel e o ‘Delícias de Natal’ estão na programação que promete encantar o público manauara.

Nesses dois dias, a Ponta Negra vai ser tomada pela alegria do bom velhinho e por comidas tradicionais e novas versões das comidas natalinas.

O evento contará com apresentações artísticas das cantatas e shows especiais. A campanha ‘Adote uma cartinha’ também estará no cardápio do evento, que vai funcionar de 17h às 23h.

O ‘Delícias de Natal’ terá no menu pratos com preços populares com valor entre R$ 5,00 e R$ 25,00.

Fotos com o Papai Noel

O clima de Natal ficará mais encantador com a chegada do Papai Noel. No cantinho do bom velhinho, a criançada poderá entregar suas cartinhas e os mais grandinhos também poderão abraçar e tirar selfies com o Noel.

Campanha ‘Adote uma cartinha’

A solidariedade estará presente no festival. Quem quiser participar poderá adotar uma cartinha com os pedidos de presentes das crianças carentes do abrigo Pró – Menor Dom Bosco.

O Espaço Kids

Para a meninada se divertir mais ainda, o evento terá uma área exclusiva para que o público infantil possa se divertir com segurança, nos brinquedos infláveis, como escorregador, piscina de bolinhas, pula-pula e muito mais.

Com informações da assessoria