Papa Francisco visita Portugal para canonizar crianças de Fátima

O papa Francisco viajou nesta sexta-feira (12) à cidade de Fátima, em Portugal, para canonizar duas crianças pastoras que testemunharam a aparição da Virgem Maria no local há cem anos.

Milhares de peregrinos de diferentes partes do mundo foram ao local, que fica a cerca de 100 quilômetros de Lisboa. A cerimônia de canonização de Francisco Marto, que tinha 9 anos na época, e de sua irmã, Jacinta Marto, 7, acontecerá no sábado (13).

As aparições de Fátima, em Portugal, são um dos mais conhecidos episódios místicos da Igreja Católica. Segundo o relato dos irmãos e de sua prima Lucia dos Santos, as crianças viram a Virgem Maria no dia 13 de maio de 1917, a primeira de uma série de aparições. Os três eram pastores de ovelhas.

A mãe de Jesus Cristo, conta a história, lhes fez três revelações. Uma era uma visão do inferno associada à guerra mundial, ora em curso, e à sua continuação em 1939.

A segunda, o aviso de que a “Rússia iria espalhar seus erros” pelo mundo, o que foi associado depois à vitória bolchevique na revolução daquele ano, abrindo o caminho para o regime ateu da União Soviética. Os homens deveriam converter-se a Deus e orar.

Já o famoso “terceiro segredo de Fátima” permaneceu em mistério por décadas, sendo sempre contado ao novo papa no começo do pontificado. Em 2000, em meio às especulações sobre o fim dos tempos que acompanhavam a data, o Vaticano revelou que a visão dizia respeito ao atentado contra o papa João Paulo 2º em 1981, que ocorreu também em um 13 de maio.

Jacinta e Francisco, mortos em 1918 no surto da gripe espanhola, foram beatificados pelo papa João Paulo 2º em 2000. Desde 2008, o Vaticano pretende beatificar Lucia dos Santos, que se tornou freira e morreu em 2005 aos 97 anos.

Milagre brasileiro

O Brasil está envolvido também na canonização dos irmãos Marto. Segundo o Vaticano, foi decisivo para a decisão um relato da cura “milagrosa” de Lucas, uma criança paranaense que sofreu traumatismo em 2013 após cair de uma janela e cujos pais rezaram para os pastores de Fátima.

A cidade de Fátima tem 12 mil habitantes e deve receber durante o fim de semana cerca de 40 mil visitantes, entre sacerdotes, peregrinos e jornalistas.

A Igreja Católica, maior denominação cristã do mundo com 1,28 bilhão de seguidores, tem mais de 10 mil santos.

