Papa Francisco nomeia novo bispo auxiliar para Arquidiocese de Manaus

O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira (12), o padre Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos como bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus (AM). O anúncio foi divulgado no órgão oficial de comunicação do Vaticano, L’Osservatore Romano, no dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

De acordo com a Inspetoria São Domingos Sávio, as datas da ordenação episcopal e posse na Arquidiocese de Monsenhor Edmilson Canavarros dos Santos, ainda serão definidas. O padre pertence à Congregação Salesianos de Dom Bosco (SDB) e atualmente é diretor da Obra Social Paulo VI, em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul.

O líder da Inspetoria Salesiana Missionária da Amazônia (Isma), padre Francisco Alves de Lima, mais conhecido como Pe. Chicão, destacou que a nomeação episcopal do Pe. Edimilson vem reforçar o trabalho de evangelização na Arquidiocese de Manaus.

“Primeiro lugar é uma alegria para Manaus a nomeação de um novo bispo auxiliar que vai trabalhar junto com Dom Sérgio, com a comunidade, na animação dos leigos, de padres e religiosos. Ele vai encontrar uma excelente acolhida, porque o povo manauara é acolhedor. Então, ele vai se sentir em casa e é uma grande alegria tê-lo conosco” disse.

De acordo com o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, Pe. Edimilson provavelmente chegará no final do ano.

“Muito boa a notícia de que vamos receber um novo bispo auxiliar. O padre vem somar ao nosso trabalho pastoral, principalmente porque ele é jovem, tem uma vasta experiência com a juventude, além de ser estudioso e possuir bastante conhecimento para compartilhar”, afirmou.

Trajetória vocacional

Padre Edmilson Tadeu é natural de Corumbá (MS), nasceu no dia 3 de dezembro de 1967. É o oitavo filho dentre os doze do casal Jacinto dos Santos (falecido) e de Elirene Canavarros dos Santos. Estudou no Colégio Santa Teresa em Corumbá, onde, foi despertada sua vocação. Entrou no pré-aspirantado no ano de 1982, em Araçatuba, em São Paulo. Fez a primeira profissão religiosa no dia 31 de janeiro de 1988 na Sociedade de São Francisco de Sales (salesianos) e foi ordenado sacerdote no dia 7 de dezembro de 1996.

Fez Filosofia na Obra Social Paulo VI, em Campo Grande (MS), de 1988 a 1990; e Teologia no Instituto Teológico Pio XI, em São Paulo, de 1993 a 1996. Padre Edimilson Canavarros é formado em Educação, participou de cursos de pós-graduação de acompanhamento espiritual, ética sexual e espiritualidade salesiana.

Em 7 de dezembro de 1996, em Campo Grande, foi ordenado padre, tendo sua primeira missão a formação no noviciado localizado em Indápolis (MS), de 1997 a 1998. Fez experiência de estudos em Roma, na Universidade Pontifícia Salesiana (UPS) na Itália.

Em 2014 foi nomeado pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, até os dias atuais onde também dirige a Obra Social Paulo VI, em Campo Grande.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO