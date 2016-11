Papa Francisco faz apelo contra a exclusão no mundo

Em sua última audiência jubilar do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, realizada neste sábado (12), na Praça São Pedro, o papa Francisco fez um apelo contra a exclusão no mundo. As informações são da Agência Ansa.

No pronunciamento, o líder da Igreja Católica disse que a misericórdia, tema do Jubileu, e a inclusão estão intimamente ligadas e se manifestam no acolhimento a todas as pessoas, independentemente de sua condição.

“Esse aspecto da misericórdia, a inclusão, se manifesta no abrir os braços para acolher sem excluir; sem classificar os outros com base em sua condição social, língua, raça, cultura ou religião. Na nossa frente, há somente uma pessoa que deve ser amada como Deus a ama”, declarou.

Além disso, o Papa ressaltou que “nem mesmo o maior pecador” deve ser excluído da misericórdia humana. “Todos precisamos ser perdoados por Deus”, completou. Iniciado em 8 de dezembro de 2015, o Jubileu termina no próximo dia 20 de novembro e já levou mais de 13 milhões de peregrinos a Roma.

Agência Ansa