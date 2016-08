Papa Francisco elogia acordo de paz entre Colômbia e as Farc

O papa Francisco celebrou hoje (31) o histórico acordo de paz entre o governo de Bogotá e os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que coloca fim a mais de 50 anos de conflitos armados na Colômbia, alcançado na semana passada.

O papa reafirmou, em nota divulgada pelo Vaticano, “seu apoio com o objetivo de alcançar a reconciliação de todo o povo colombiano, à luz dos direitos humanos e dos valores cristãos, que estão no centro da cultura latino-americana”.

Francisco ainda disse rezar para que sejam iluminados “o coração e a mente daqueles que foram chamados para construir o bem comum da nação colombiana”. O líder católico, que deve visitar a Colômbia em 2017, teve um “papel significativo” no acordo de paz.

No ano passado, o presidente colombiano Juan Manuel Santos viajou ao Vaticano e confirmou ter conversado com o papa sobre os diálogos. Ele expressou na ocasião o seu desejo de que o papa entrasse nas conversas para dar um “respaldo” ao acordo entre as partes.

Histórico

No último dia 25, as autoridades de Bogotá e os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia concluíram as negociações de paz, após mais de três anos de negociações em Havana, Cuba.

Um plebiscito para a aprovação do documento foi convocado ontem, dia 30, pelo Congresso para o dia 2 de outubro. Desde que as Farc foram criadas, no começo dos anos 1960, estima-se que o conflito com o governo tenha deixado mais de 220 mil mortos, quase 50 mil desaparecidos e 6,6 milhões de desabrigados.

Por Agência Ansa