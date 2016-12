Papa faz oração por vítimas de terremoto em Sumatra

Durante a celebração do Angelus nesta quinta-feira (8), o papa Francisco fez uma oração para as mais de 100 vítimas do terremoto que atingiu a Ilha de Sumatra, na Indonésia, nesta quarta-feira (7).

“Ontem, um forte terremoto atingiu a Ilha de Sumatra. Desejo assegurar a minha oração pelas vítimas e por seus familiares, pelos feridos e por todos aqueles que perderam a sua casa. O Senhor dê força à população e apoie as operações de socorro”, disse o Pontífice na celebração.

Mais de 100 vítimas fatais foram retiradas de escombros, especialmente na província de Aceh, e as equipes seguem na busca por possíveis sobreviventes. Estima-se que mais de 600 casas e prédios foram danificados pelo tremor de 6,2 graus na escala Richter e que mais de 3,2 mil estão desabrigados.

A região voltou a ser abalada 12 anos após um grande terremoto de 9 graus de magnitude, seguido por um tsunami, ter matado mais de 200 mil pessoas na mesma região.

Agência Ansa