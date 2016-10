Papa deve ir a Fátima em 2017 para centenário das aparições

O papa Francisco deve ir à cidade portuguesa de Fátima, a aproximadamente 130 quilômetros da capital, Lisboa, em maio de 2017, para as comemorações do centenário das aparições de Nossa Senhora. As informações são da Agência Brasil.

O bispo auxiliar de Lisboa, d. Nuno Brás, contou, em entrevista à Agência Ecclesia, que o pontífice afirmou que irá a Fátima ano que vem. O encontro dos dois aconteceu no último domingo (25), após a eucaristia que encerrou o Jubileu dos Catequistas, no Vaticano.

O bispo revelou ter dito ao papa que os portugueses “estavam à espera dele”. Em resposta, Francisco teria dito “irei, mas a Fátima”.

“Creio que podemos dar como certo que, a não ser que aconteça um imprevisto de agenda ou pessoal, o papa irá a Fátima”, disse d. Nuno Brás.

As comemorações do centenário de Fátima remetem ao ano de 1917, quando três pequenos pastores -os irmãos Francisco e Jacinta e Lúcia, prima dos dois- afirmaram ver a imagem de Nossa Senhora na Cova da Iria, local a 2,5 quilômetros da cidade de Fátima.

Segundo relatos da época, naquele ano Nossa Senhora teria aparecido várias vezes para as três crianças entre maio e outubro. No dia 13 de outubro, uma multidão teria presenciado o chamado Milagre do Sol, quando, repentinamente, uma chuva cessou e as roupas das pessoas secaram instantaneamente.

A fama da cidade como local de peregrinação transformou o local em um dos destinos mais procurados de Portugal, atraindo milhares de peregrinos e visitantes todos os anos.

