Papa chega ao Egito para defender reconciliação entre religiões

O papa Francisco chegou nesta sexta-feira (28) ao Egito para uma visita de dois dias. Ele vai participar de uma conferência internacional para a paz com líderes muçulmanos, com o objetivo de enviar uma mensagem de reconciliação entre as religiões. O encontro é organizado pela Universidade Islâmica do Cairo, onde Francisco se encontrará com o imã Ahmed Mohamed El Tayeb, líder religioso deste centro de referência para os sunitas. A informação é da Agência EFE.

A agenda do pontífice prevê ainda reunião com representantes do governo egípcio e um discurso aos participantes da Conferência sobre a Paz. Ele se encontrará também com Teodoro II de Alexandria (o papa da Igreja Ortodoxa Copta), com o qual fará uma oração ecumênica pelas vítimas dos atentados contra cristão ocorridos recentemente no Egito.

O airbus da companhia Alitalia, no qual o papa viajou, aterrissou no Aeroporto Internacional do Cairo às 14h (horário local, 9h de Brasília) após decolar do aeroporto romano de Fiumicino três horas antes.

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE