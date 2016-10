Papa chega à Suécia para celebrações dos 500 anos da Reforma de Lutero

O papa Francisco chegou nesta segunda-feira (31) à Suécia, onde participará das celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante de Martinho Lutero. A bordo do avião, o líder da Igreja Católica ressaltou a importância de seu encontro com os representantes luteranos.

“Essa viagem é importante porque é uma viagem eclesial, muito eclesial no campo do ecumenismo”, disse o ele na sua tradicional conversa com os jornalistas que acompanham o voo.

Durante sua 17ª viagem internacional, Jorge Mario Bergoglio terá quatro compromissos públicos, entre homilias, discursos e angelus, e está previsto que ele também faça pronunciamentos em sua língua natal, o espanhol.

Conferência Episcopal

Após a chegada em Mälmo, o líder católico se dirige à residência oficial de Igelosa, onde há uma grande estrutura de pesquisa médica que já hospedou diversos encontros da Conferência Episcopal sueca.

Depois de se instalar no local, o papa irá para Lund, onde fará uma visita à realeza no Palácio Real, e está prevista uma oração ecumênica ao lado do presidente da Federação Luterana Mundial (LWF, na sigla em inglês), Munib Younan. Após a oração, os dois líderes irão até a Mälmo Arena onde farão uma cerimônia ecumênica.

Por volta das 19h (hora local), o papa retornará à sua residência em Igelosa. Amanhã (1º), Francisco celebrará uma missa no estádio de Mälmo antes de partir de volta para a Itália.

Agência Ansa