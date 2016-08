Pane no sistema do MT suspende serviços de emissão de carteiras de trabalho que serão retomados na terça

Uma pane na central do sistema do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em Brasília, interrompeu a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) no Sine Manaus. O serviço está previsto para retornar na próxima terça-feira (30).

Outros atendimentos nos postos do Centro e da Cidade Nova continuam normalmente, como cadastro dos trabalhadores, orientação, intermediação de mão de obra, atendimento ao Seguro Desemprego Formal e Seguro Desemprego do Pescador Artesanal.

Nos últimos dois meses, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), que administra o Sine Manaus, trabalha para colocar em prática o novo sistema de emissão da Carteira de Trabalho, que passou a ser realizado de forma online.

O CTPSWEB 3.0 foi implantado pelo MTE para dar mais agilidade ao atendimento, além de prevenir fraudes na expedição do documento em todo o País, porém problemas podem ocorrer durante a sua fase de adaptação.

A medida atende uma determinação do Ministério Público Federal (MPF) e busca dar mais agilidade ao atendimento, além de prevenir fraudes na expedição do documento em todo o País.

Assim que for normalizado o sistema, o trabalhador poderá solicitar normalmente a CTPS, sem pagar nada. Basta que se dirija ao Sine Manaus, munido do CPF, Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento ou Casamento, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Com informações da assessoria