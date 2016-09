Palocci presta depoimento à Polícia Federal em Curitiba

O ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci prestou depoimento na tarde desta quinta-feira (29) na sede da Polícia Federal (PF), em Curitiba. Ele foi preso temporariamente na última segunda-feira (26) durante a 35ª fase da Operação Lava Jato.

Segundo a PF, Palocci teria ligação com o comando da empreiteira Odebrecht, uma das principais do país. A operação investiga se o ex-ministro e outros envolvidos receberam dinheiro para beneficiar a construtora em contratos com o governo.

Ontem (28), o Banco Central bloqueou mais de R$ 814 mil em três contas bancárias de Palocci e mais de R$ 30 milhões da conta da empresa de consultoria do ex-ministro a pedido do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Além de Palocci, a 35ª fase da Lava Jato também prendeu dois ex-assessores dele, Branislav Kontic e Juscelino Dourado. Kontic prestou depoimento à PF hoje de manhã, e Dourado foi ouvido ontem à tarde.

A prisão temporária dos três vence amanhã (30). Moro poderá, mediante solicitação da PF ou do Ministério Público Federal, prorrogar o tempo por mais cinco dias ou converter a medida para prisão preventiva (sem prazo definido para terminar).

Por Agência Brasil