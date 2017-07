Palmeiras vence Grêmio com gol contra e fica à frente do Flamengo

Com sua quarta vitória seguida no Nacional, o Palmeiras soma agora 19 pontos -foto: Divulgação Grêmio

Dando prioridade à disputa das oitavas de final da Libertadores, com jogos no meio de semana, Palmeiras e Grêmio se enfrentaram neste sábado (1º) pelo Brasileirão com times reservas, no Pacaembu. Com um elenco mais forte e jogando em casa, o time paulista conseguiu uma importante vitória, por 1 a 0, com um gol contra do volante Machado, aos 33min da etapa final.

Com sua quarta vitória seguida no Nacional, o Palmeiras soma agora 19 pontos e, pelo menos até esta tarde, tomou a terceira posição do Flamengo, que tem 17. O triunfo também fez o time de Cuca se aproximar do próprio Grêmio, o vice-líder do torneio, com 22 pontos. Na ponta da tabela está o rival Corinthians, com 26.

Mesmo sem seus titulares, o Palmeiras fez por merecer bater o Grêmio. Reserva contra reserva, os palmeirenses mostraram que possuem um elenco mais forte, fazendo o jogo ser bem movimentado.

O jogo:

Ainda que o gol da vitória tenha saído apenas numa infelicidade de Machado, que desviou contra a própria meta um cruzamento de Raphael Veiga, o tento só saiu porque o Palmeiras buscou o ataque durante todo o jogo.

No primeiro tempo, aliás, o placar já poderia ter sido aberto se o árbitro carioca Wagner do Nascimento Magalhães tivesse marcado o pênalti cometido por Léo Gomes em cima de Egídio, aos 12min. O juiz até deu falta, mas apontou, equivocadamente, fora da grande área.

Salvos pelo erro da arbitragem, os gaúchos seguiram com sua proposta defensiva, deixando os donos da casa mais tempo no ataque. A superioridade, no entanto, não era convertida em gols.

O panorama do segundo tempo não mudou muito. Explorando as pontas do campo, o Verdão teve boas chances com Borja e Erik, mas eles desperdiçaram.

O Grêmio também lamentou uma chance clara perdida, quando Kaio cruzou, a bola desviou em Zé Roberto e só não entrou porque Egídio salvou em cima da linha.

De tanto insistir, os donos da casa foram premiados com o erro do adversário, no gol contra de Machado. A quarta vitória seguida do Palmeiras no Nacional foi justa.

