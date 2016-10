Palmeiras vence em casa e amplia vantagem na liderança

O Palmeiras conseguiu aumentar para seis pontos a vantagem sobre o Flamengo na liderança após a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória de 2 a 1 sobre o Sport neste domingo (23), no Allianz Parque, o time de Cuca chegou a 67 pontos. Já o Flamengo empatou em 2 a 2 com o Corinthians no Maracanã, e subiu para 61 pontos.

Os dois times começaram a rodada separados por quatro pontos. É a segunda rodada consecutiva que o Palmeiras amplia a diferença para o vice-líder, e faltam seis jogos para o final do campeonato.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Santos na Vila Belmiro, no sábado (29). No mesmo dia, o Flamengo visita o Atlético-MG no Independência.

Jogando em casa, o Palmeiras abriu o placar aos 20 min do primeiro tempo, com gol de Dudu. Ele recebeu lançamento de Moisés e se infiltrou na área para chutar na saída do goleiro Magrão.

Dois minutos depois, veio o empate do Sport, com Rogério, aproveitando rebote de uma bola que tinha parado no travessão.

Com o empate, o time recifense conseguiu se impor no jogo, e o Palmeiras tinha dificuldade de manter a marcação.

Ainda assim, aos 45 min, o Palmeiros voltou a ficar à frente. Moisés cobrou lateral da esquerda e Dudu chutou forte, mas Magrão espalmou. No rebote, Tchê Tchê bateu no canto direito, sem chances de defesa.

Folhapress