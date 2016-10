Palmeiras vence América-MG sem correr riscos e mantém vantagem

O Palmeiras teve um começo avassalador, abriu o placar logo aos 2 minutos e deu a impressão que iria golear o lanterna América-MG.

A opção do time paulista, no entanto, foi não assumir riscos e garantir os três pontos na tarde deste domingo (9), em Londrina.

Os gols foram marcados por Tchê Tchê, que ainda não havia feito gol no Brasileirão, e Alecsandro, que volta a marcar após três meses de jejum que incluem até uma suspensão por doping que se revelou errado.

Durante boa parte do jogo, os palmeirenses “tiraram o pé”, controlaram o jogo e optaram por não se desgastar em busca de uma vantagem maior. Na metade final do segundo tempo, inclusive, os zagueiros deixaram até de subir em algumas jogadas de bola parada.

Cuca percebeu a situação e promoveu mudanças para que manter a segurança.

A equipe paulista agora chega ao 12º jogo consecutivo sem ser derrotado, com 60 pontos e a liderança. O vice-líder, o Flamengo, chegou aos 57 após vencer o Santa Cruz no Pacaembu.

Os mineiros, por sua vez, seguem na lanterna com 21 pontos, 13 a menos que o Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Depois de vencer, o Palmeiras volta a São Paulo e se prepara durante a semana para enfrentar o Cruzeiro. O jogo está marcado para quinta-feira (13), às 19h30, em Araraquara, no interior do Estado. Já o América-MG segue seu calvário contra a queda no mesmo dia e horário, contra o Atlético-MG, o Mineirão.

América-MG

João Ricardo; Pablo, Roger (Messias), Éder Lima e Gilson; Leandro Guerreiro, Juninho, Ernandes (Danilo Barcelos) e Tony; Matheusinho (Osman) e Michael. T.: Enderson Moreira.

Palmeiras

Jailson; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Zé Roberto, Tchê Tchê e Moisés (Cleiton Xavier); Dudu (Rafael Marques), Róger Guedes e Erik (Alecsandro). T.: Cuca.

Gols: Tchê Tchê, aos 2min do 1º tempo; Alecsandro, aos 42min do 2º tempo

Cartões amarelos: Roger e Gilson (A); Roger Guedes (P)

Cartão vermelho: Fernando Leal (A)

Estádio: do Café, em Londrina (PR)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Por Folhapress