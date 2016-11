Palmeiras tenta tirar rótulo de freguês para se aproximar da taça em Belo Horizonte

Para alcançar o objetivo final e conquistar o Campeonato Brasileiro nas próximas semanas, o Palmeiras precisa encarar dois incômodos nesta semana. Além de encarar o Atlético-MG, no Independência, a equipe alviverde sofre com um retrospecto recente extremamente negativo diante do atual quarto colocado da Série A.

A freguesia palmeirense diante do clube mineiro iniciou em 30 de julho de 2011, data da última vitória do atual líder do Brasileiro sobre o Atlético. Desde então, o clube alviverde encarou o adversário alvinegro em dez oportunidades: são nove vitórias atleticanas e apenas um empate.

Entre 30 de outubro de 2011 e 8 de novembro de 2014, o Atlético-MG venceu o Palmeiras em sete oportunidades consecutivas -cinco pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Copa do Brasil de 2014, competição conquistada justamente pelos atleticanos.

A série de derrotas foi quebrada com um empate por 2 a 2 na primeira rodada da Série A do ano passado. No returno de 2015 (2 a 1, em BH) e no turno deste ano (0 a 1, em SP), mais dois resultados negativos; o Atlético-MG é o único time a bater o Palmeiras no Allianz Parque na atual edição do Brasileiro.

No planejamento palmeirense, um empate é tratado como algo positivo no confronto da próxima quinta-feira. No entanto, para tornar a possível conquista ainda mais inquestionável, o grupo se mobiliza para conquistar os três pontos diante do forte rival mineiro.

Um alento se encontra no banco de reservas. Sob o comando de Cuca, o Palmeiras quebrou três incômodos tabus nesta temporada. Ainda no Campeonato Paulista, o clube de Palestra Itália venceu o arquirrival Corinthians no Pacaembu após 22 anos de jejum.

Já pelo Brasileiro, o Palmeiras voltou a vencer o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, depois de 19 anos. Também fora de casa, o time de Palestra Itália bateu o Atlético-PR, na Arena da Baixada, após oito anos de consecutivos tropeços fora de casa diante dos paranaenses.

O Palmeiras chegará a Belo Horizonte com a confortável vantagem de seis pontos na liderança da Série A (70 pontos contra 64 do Santos). Para não depender de contas, a equipe de Cuca precisa de duas vitórias e um empate nos quatro jogos finais pelo Brasileiro.

José Edgar de Matos

FolhaPress