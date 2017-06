Palmeiras perde e se aproxima de zona de rebaixamento

O Palmeiras voltou a jogar mal e perdeu por 1 a 0 para o Coritiba no Couto Pereira, no Paraná, nesta quarta (7). O resultado fez o time chegar a quatro jogos sem vencer nem marcar gols em cinco partidas já disputadas no Brasileiro. No momento, ocupa a 16ª colocação e aproxima-se da zona de descenso, com quatro pontos.

Com a vitória, o Coritiba chegou a 12 pontos e assumiu provisoriamente a vice-liderança da competição. Dudu, Jean, Guerra e Edu Dracena foram poupados por problemas físicos. Mina e Borja servem à seleção colombiana. Assim, o técnico Cuca teve de recorrer a alternativas no banco.

O treinador deu chance aos laterais Mayke e Egídio e aos zagueiros Juninho e Antonio Carlos no campo defensivo. No meio de campo, apostou em Thiago Santos, Felipe Melo e Tchê Tchê, ao passo que no ataque foram escalados Keno, Willian e Michel Bastos.

O Palmeiras atacou mais que o Coritiba e chegou mais perto de abrir o placar no 1º tempo

No primeiro tempo, a estratégia funcionou razoavelmente. O Palmeiras atacou mais que o Coritiba e chegou mais perto de abrir o placar, mas falhou nos passes próximos à intermediária adversária e nas finalizações.

Nos contra-ataques, Felipe Melo se destacou na criação de jogadas. O time anfitrião foi encaixando a marcação sobre o rival e levou perigo em cobrança de falta de Tiago Real, ex-Palmeiras.

Depois do intervalo, o Coritiba marcou um gol rapidamente e mudou o panorama do jogo. Aos seis minutos, o zagueiro Marcio fez lançamento do campo de defesa e a bola chegou ao meia Matheus Galdezani, que ganhou do lateral Mayke na velocidade. O goleiro Fernando Prass se posicionou mal e deixou a meta aberta para sofrer o único gol da partida.

Os jogadores do Palmeiras acusaram o golpe, passaram a errar passes simples e a dar espaços para contra-ataques. Depois do gol sofrido, transformaram o goleiro Wilson praticamente em um espectador da partida.

O Coritiba esteve próximo de ter uma vitória mais elástica. Tiago Real passou por Antonio Carlos e cruzou para Iago que, debaixo das traves, chutou para fora.

“É preciso ter paciência e persistência no trabalho. Tenho observado todos os jogadores. Não sou de achar justificativa em derrota, mas perdemos pelo menos cinco ou seis jogadores importantes. Tem que ter equilíbrio, não adianta buscar culpado. O culpado é o treinador que escala”, disse Cuca após o jogo desta quarta (7).

Na próxima rodada, no sábado (10), o Palmeiras receberá o Fluminense no Allianz Parque, às 16h. O Coritiba enfrentará o Botafogo no domingo (11), no Rio de Janeiro, às 11h.

FolhaPress