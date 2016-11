Palmeiras joga mal, mas vence e abre seis pontos na liderança

Sem jogar bem, o Palmeiras venceu o Internacional por 1 a 0 neste domingo (6), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e aumentou para seis pontos a sua vantagem para o vice-líder Santos, que soma 64.

Com quatro jogos para o fim do torneio, a equipe alviverde precisa de duas vitórias e um tropeço do seu rival paulista para comemorar o título que não conquista desde 1994.

Já o Inter continua na briga contra o rebaixamento. Com a derrota, o clube gaúcho entrou na zona de descenso. Com 38 pontos, o time foi ultrapassado pelo Vitória, que venceu o Atlético-PR por 3 a 2.

Apesar da vitória, os comandados do técnico Cuca foram muito mal. O lance do gol, que saiu aos 16 min da primeira etapa, foi o primeiro de perigo.

Alguns torcedores começaram a se irritar com a falta de criatividade do time quando Cleiton Xavier abriu o placar.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, na quinta (17), em Minas Gerais. No mesmo dia, o Internacional recebe a Ponte Preta em Porto Alegre.

Partida

Com a ausência do meia Moisés, suspenso com o terceiro cartão amarelo, Cuca optou por Cleiton Xavier e Thiago Santos no meio de campo e colocou Jean na lateral direita – o jogador vinha sendo utilizado mais centralizado.

O time, porém, não se encontrou em campo. Com pouca criatividade, foram poucos os lances de perigo no primeiro tempo.

Aos 16 min, o gol que garantiu o resultado saiu dos pés de uma das apostas do treinador para o confronto. Aos cobrança de escanteio, Thiago Santos desviou e Cleiton Xavier tirou do goleiro Danilo Fernandes para garantir o resultado.

Aos 30 min, o Inter teve a chance de empatar em falta cobrada por Alex. A bola passou bem perto da meta de Jaílson, que viu a rede pelo lado de fora balançar.

Na etapa final, Róger Guedes precisou ser substituído por Alecsandro, mas o jogo não mudou. O Palmeiras continuou com dificuldades e teve sua melhor chance aos 41 min com Gabriel Jesus.

O atacante palmeirense ficou cara a cara com o goleiro, que fez ótima defesa e a bola ainda bateu na trave antes de sair para escanteio.

Ao fim do jogo, todos os jogadores se ajoelharam em uma roda no campo e a torcida cantou o hino do clube.

Eduardo Rodrigues

Folhapress