Palmeiras já tem pontuação superior a três campeões brasileiros

Um empate basta no próximo domingo (27), diante da Chapecoense, para o Palmeiras conquistar o título de campeão brasileiro. A proximidade do título a duas rodadas do fim atesta a eficiente campanha de Cuca e companhia. Comparados aos outros campeonatos da era dos pontos corridos, o número atinge ainda proporções maiores.

Desde 2006, quando a Série A se reduziu a 20 concorrentes, três campeões finalizaram a campanha com números abaixo ao do Palmeiras de 2016 – 74 pontos, mesmo com o time alviverde com dois jogos ainda a disputar. Ou seja, em três anos, o time de Palestra Itália já teria levantado a taça e encerrado o jejum de 22 anos sem títulos da competição mais importante do futebol nacional.

A pontuação do elenco de Cuca já é superior às de Flamengo, em 2009, Fluminense, em 2010, e Corinthians, em 2011, clubes que foram campeões nestes anos citados.

Há sete anos, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2009 com 67 pontos depois de 38 jornadas. Em 2009, justamente no último ano em que disputou diretamente o título, o Palmeiras caiu de rendimento na reta final e testemunhou a improvável arrancada dos cariocas rumo ao topo.

No ano seguinte, o campeão também deve em relação ao atual Palmeiras. Também em um campeonato decidido na última rodada, o Fluminense superou Cruzeiro e Corinthians para finalizar as 38 rodadas da edição de 2010 com 71 pontos.

O atual elenco comandado por Cuca também seria campeão com o atual desempenho no ano de 2011. Assim como o Fluminense em 2010, o Corinthians conquistou a taça com 71 pontos, após empatar com o próprio Palmeiras na última rodada por 0 a 0.

Em termos de aproveitamento, o Palmeiras de 2016 tem 69% nas 36 rodadas até agora. Em termos de performance, apenas três campeões brasileiros podem tiveram algo acima disso: Cruzeiro-2003 (quando havia mais de 20 times no Brasileiro) com 72,5%, Corinthians-2015, com 71,1%, e Cruzeiro-2014, com 70,2%. Caso vença seus dois últimos jogos, o clube alviverde se igualará ao time mineiro de 2014.

Basta um empate ao atual Palmeiras para fechar a briga pelo campeonato. Uma vitória diante da Chapecoense no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, eleva ainda mais o potencial da atual campanha.

Um triunfo sobre os catarinenses automaticamente fará o Palmeiras-2016 superar o São Paulo-2008 (75), Fluminense-2012 (77, com 22 vitórias, uma a menos do que os palmeirenses alcançariam) e o Cruzeiro-2013 (76). Apenas o saldo separará o grupo de 2016 do eficiente São Paulo de 2007 (28 contra 36 do clube tricolor há nove anos).

José Edgar De Matos

Folhapress