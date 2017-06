Nesta quarta-feira, o Palmeiras recebe o Cruzeiro em casa pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras vem de uma sequência de três vitórias pelo Brasileirão e tenta manter o ritmo para encarar o líder Grêmio no próximo domingo.

Na noite de hoje, também pela Copa do Brasil, Flamengo e Santos se enfrentam no Rio de Janeiro e o Atlético Paranaense viaja a Porto Alegre para jogar com o Grêmio.

Assista no vídeo as informações sobre futebol desta quarta-feira:

Fonte: SBT