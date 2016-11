Palmeiras empata com o Atlético-MG e pode ser campeão no domingo

Uma equipe campeã dá provas de merecimento do título nos grandes jogos. Os confrontos difíceis entram na memória dos torcedores como momentos marcantes da trajetória do grupo que alcança o topo do campeonato.

Nesta quinta-feira (17), o Palmeiras enfrentou o Atlético-MG, quarto colocado do Brasileiro, nos domínios do adversário, empatou por 1 a 1 e se aproximou da conquista do título nacional.

A matemática virou companheira constante do palmeirense. Na próxima rodada, no domingo (23), caso o time paulista vença o Botafogo no Allianz Parque, poderá soltar o grito de “é campeão” entalado na garganta há 22 anos em caso de derrota do Santos e de derrota ou empate do Flamengo. Pode-se dizer, portanto, que será a primeira decisão do time alviverde no ano.

Por ocasião de empate ou de derrota para o time carioca, o sonho do título só teria possibilidade de se tornar realidade na semana seguinte, em confronto contra a Chapecoense, no Allianz Parque, no dia 27.

Nesta quinta (17), o Palmeiras entrou em campo ciente de que o Santos havia vencido o Vitória por 3 a 2 na Vila Belmiro e mantinha sua perseguição à liderança. O time da Baixada vem em sequência de quatro vitórias e surge como principal ameaça ao Palmeiras na reta final do Brasileiro, e então a equipe alviverde não poderia sair com derrota para o Atlético-MG.

No Independência, o dono da casa mostrou as armas de combate logo de saída. Os atacantes Fred e Robinho, artilheiro (13 gols, ao lado de Diego Souza) e vice (12) do Brasileiro, criaram chances de gol, mas pararam em Jailson ou acertaram a linha de fundo.

Do lado palmeirense, a organização coletiva se sobressaía na defesa, com a equipe recuada diante das investidas mineiras.

A estratégia de Cuca era o contra-ataque, apostando na velocidade de Dudu, Róger Guedes e, claro, Gabriel Jesus.

Trazido às pressas do Peru, onde estava a serviço da seleção brasileira, pelo ‘Air Pork One’, apelido dado ao jato do presidente Paulo Nobre, que adapta a nave com aparelhos de recuperação muscular para o principal jogador do Palmeiras, Jesus não desapontou.

Aos 25 minutos, Dudu arrancou em contra-ataque e enfiou a bola entre os zagueiros. Jesus chutou, a bola desviou no zagueiro Gabriel e o placar saiu do zero em Minas Gerais.

Envolvidos no clima de decisão, os jogadores batiam boca e deixavam cotovelos em divididas.

No segundo tempo, a estratégia de contenção do Palmeiras falhou. Com um elenco portentoso, Marcelo Oliveira colocou Lucas Pratto, que na terça (15) fez um dos gols sobre a Colômbia que ajudaram a Argentina a se afastar da crise que atravessa.

Em seu primeiro lance, aos 13 minutos, Pratto desviou cruzamento de Robinho e passou o placar para 1 a 1.

Daí em diante, a tônica foi a mesma. O Atlético-MG pressionou o Palmeiras na base de talentos individuais, enquanto os paulistas levaram mais perigo ao goleiro Vitor em jogadas trabalhadas de contragolpe.

Atlético-MG

Victor; Carlos Cesar, Erazo, Gabriel e Fábio Santos; Leandro Donizete e Júnior Urso; Luan (Cazares), Robinho (Clayton) e Maicosuel (Lucas Pratto); Fred. T.: Marcelo Oliveira

Palmeiras

Jailson; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos (Thiago Martins) e Tchê Tchê; Róger Guedes, Moisés e Dudu (Erik); Gabriel Jesus (Alecsandro). T.: Cuca

Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Gols: Gabriel Jesus, aos 25 min do 1º tempo; Lucas Pratto, aos 13 min do 2º tempo

Cartões amarelos: Luan, Leandro Donizete (A), Egídio, Dudu, Gabriel Jesus e Vitor Hugo (P)

Por Folhapress