Palmeiras e Chapecoense organizam amistoso para janeiro na Arena Condá

Campeão brasileiro, o Palmeiras está definindo os últimos detalhes para disputar amistoso com a Chapecoense na segunda quinzena de janeiro. José Maringá, vice-diretor de futebol do clube catarinense, adiantou a informação em entrevista à Rádio Bandeirantes, que foi confirmada pela reportagem junto a representantes do clube paulista.

“Está encaminhado um amistoso contra o Palmeiras para antes do campeonato”, disse Maringá. A informação deve ser oficializada pelo Palmeiras até terça-feira (3).

A partida será disputada na Arena Condá, em Chapecó, e toda a renda ficará com a Chapecoense.

Em entrevistas, representantes da Chapecoense já exaltaram o Palmeiras como a equipe que mais tem ajudado no processo de reconstrução do clube.

“O Palmeiras foi o único que abriu uma lista de jogadores e nos falou: ‘Escolham os que lhes agradam e nós veremos a disponibilidade'”, disse Maringá em entrevista ao UOL.

Palmeiras e Chapecoense conversam sobre a possibilidade de empréstimo de atletas. O lateral João Pedro é o que está mais próximo de se transferir para Santa Catarina, ao passo que Arouca e Rafael Marques são também objetos de desejo da Chapecoense.

No final de novembro, caiu o avião que levava dirigentes, funcionários e atletas da Chapecoense, além de jornalistas, para Medellín, deixando 71 mortos.

Guilherme Seto

Folhapress