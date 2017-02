Palmeiras deve ter estreia de Guerra

O meia Alejandro Guerra, 31, deve ser o destaque no Palmeiras na partida contra o Ituano, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Eleito o melhor jogador da Libertadores, o venezuelano está cotado para estrear no meio-campo do atual campeão brasileiro, neste domingo (12), no Novelli Júnior, em Itu. A partida começa às 19h30.

Outra possível novidade na equipe titular é Michel Bastos, que começou entre os reservas no domingo passado, na vitória sobre o Botafogo-SP. Ele pode assumir o lugar de Róger Guedes.

Na zaga, a troca pode ser a entrada do zagueiro Mina no lugar de Edu Dracena.

A ausência confirmada é Tchê Tchê, que se lesionou contra o time de Ribeirão Preto e deve ficar afastado por até seis semanas.

