Palmeiras aumenta preço de ingresso em até 120%

O Palmeiras aumentou em até 120% os preços dos ingressos para as partidas decisivas do Brasileiro de 2016. O time que lidera o torneio tem mais duas disputas em casa nesta temporada, contra o Botafogo, no domingo (20), às 17h, e contra a Chapecoense, no domingo (27), às 17h. Com uma combinação de resultados, o Palmeiras pode garantir o título antecipado em um desses duelos.

Os tíquetes para os dois jogos variam entre R$ 80 e R$ 300, contra os cariocas – já esgotados –, e entre R$ 80 e R$ 400, contra os catarinenses, sem levar em consideração meia-entrada.

Se comparados com a última partida do Palmeiras, contra o Internacional, domingo (6), os ingressos do setor central leste aumentaram 120%: foram de R$ 160 para R$ 350. Para o setor gol norte, o valor é o dobro do anterior –de R$ 200 para R$ 400. O gol sul também sofreu aumento. O espaço que era R$ 140, agora sai por R$ 250.

No jogo da 34ª rodada, os bilhetes para os anéis superiores iam de R$ 110 a R$ 130, agora vão de R$ 180 a R$ 220. Em setembro, para outra disputa decisiva, entre Palmeiras e Flamengo pela 25ª rodada, os tíquetes iam de R$ 140 a R$ 200. Nesse duelo os dois times já eram líder e vice-líder, respectivamente.

Corrida pelo título

Na primeira posição do Brasileiro desde a 19ª rodada, o Palmeiras pode garantir seu nono título nacional já na partida contra o Botafogo.

Para isso, o time precisa vencer a partida contra o Atlético-MG nesta quinta (17) às 21h e o duelo contra os cariocas. Além disso, o Santos, segundo colocado com seis pontos a menos, teria que perder para o Vitória em casa, nesta quinta às 19h30, ou para o Cruzeiro, no Mineirão, no domingo (20), às 17h.

Em terceiro, o Flamengo também tem chances de título. Sete pontos atrás do Palmeiras, iria a 75 se ganhasse as quatro partidas restantes no campeonato. Se vencer Atlético-MG e Botafogo, no entanto, o Palmeiras chega a 76 pontos, acabando com as chances flamenguistas.

FolhaPress