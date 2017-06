Palestra ‘O câncer tem cura?’ acontece no Abrigo Moacyr Alves nesta quinta-feira

Na próxima quinta-feira (22), às 19h, na sede do Abrigo Moacyr Alves, acontecerá a palestra “O câncer tem cura?”com o palestrante, pesquisador e naturopata, Dr. Cezar Van Louicci.

A palestra que será totalmente gratuita tem o propósito de orientar e esclarecer as questões relacionadas ao câncer, o que é realmente o câncer e como deve ser tratado. Além do Brasil, o ciclo de palestras já passou pela Espanha, Portugal e Inglaterra.

A palestra acontecerá no auditório do Abrigo Moacyr Alves localizado na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada).

A Naturopatia ou medicina naturopata é conhecida por ser um sistema de medicina baseado no poder de cura do corpo por métodos naturais. Os médicos naturopatas tentam encontrar a causa da doença através da compreensão do corpo, da mente e do espírito da pessoa. A maioria dos médicos naturopatas usam uma variedade de terapias e técnicas como a nutrição, a mudança de comportamento, fitoterapia, homeopatia e acupuntura.

Com informações da assessoria