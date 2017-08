Palestra em Manaus esclarece dúvidas sobre mudanças na lei trabalhista

A lei foi sancionada pelo presidente Michel Temer no dia 13 de julho deste ano – Valter Campanato/Agência Brasil

Muita gente ainda não compreendeu o que mudou após aprovação da Reforma Trabalhista, sancionada pelo presidente Michel Temer no dia 13 de julho deste ano. Pensando nisso, advogados trabalhistas do grupo “PLC” irão realizar uma palestra, sobre as principais mudanças da Reforma Trabalhista, em Manaus na próxima terça-feira (22) de 13h às 18h. O evento acontece no Hotel Holiday Inn Manaus, na avenida Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial, na Zona Sul da cidade.

A palestra, segundo dos organizadores, visa apresentar, de forma clara, aos participantes as mudanças que irão acontecer com a reforma das leis trabalhistas. Até o momento mais de 100 pessoas já estão inscritas no evento. Os principais temas abordados serão: Acordos coletivos, Jornada de Trabalho, Contratos de Trabalho, Rescisão e Redução de Custos.

Leia também: 10 mudanças mais importantes da Reforma Trabalhista

Um dos palestrantes é o coordenador trabalhista do “PLC Advogados” em Manaus, Ronaldo Santos Monteiro, que é especialista em direito e processo do trabalho e direito previdenciário. Além dele, também participaram Milton Eduardo Colen e Tiago Valadares de Andrade.

É importante conhecer as novidades a fundo e quais seus principais impactos para empresas e trabalhadores

“Com a Reforma Trabalhista, houve mudanças em mais de 200 artigos da CLT, deixando claro que o modelo histórico celetista foi completamente atualizado, especialmente, quanto a autonomia e vontade dos acordos entre partes e sindicatos, o que reduz a interversão do Estado e diretamente abre a perspectiva econômica. Nós cientes da importância da matéria e buscando em colaborar com o entendimento e crescimento das empresas resolvemos promover essa palestra, abordando os principais pontos de mudanças na CLT e seus grandes reflexos no dia-a-dia das empresas”, falou Ronaldo Santos.

Conforme Ronaldo, a reforma entra em vigor no dia 11 novembro de 2017 e só atinge quem trabalha de carteira assinada. “Entre os pontos, que a nova lei modifica, está a prevalência do acordado sobre o legislado mesmo sem a participação do sindicato, ou seja, aquilo que o empregado e o empregador pactuarem ou com que o sindicato acordar, prevalecerá a lei. Claro que não é tudo que pode ser negociado. Como por exemplo: duração de férias, licenças, normas de saúde e segurança não podem ser objetos de negociação”, falou.

O advogado aproveitou para esclarecer que o décimo terceiro,o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e as férias continuam assegurados aos trabalhadores.

A palestra é boa para quem ainda tem dúvidas sobre a reforma

“Já ouvi vários comentários, de algumas pessoas, que o decimo terceiro, FGTs e as férias irão acabar, isso não procede. Esses diretos continuam assegurados aos funcionários. Apenas, no que se refere as férias haverá a possibilidade de o empregado fazer o parcelamento em três períodos. É comum que o empregado não queira tirar 30 dias de férias continuas. Eles preferem se organizar, de uma forma, que tirem em dois ou três períodos diferentes por ano. Isso agora será possível. Mas, se quiser continuar com os 30 dias, não terá problema. Porém, dentro desses três períodos, um, obrigatoriamente, terá que ter no mínimo 14 dias. Dois não podem ter menos que cinco dias, completando no final 30 dias de férias”, explicou.

Outros pontos que mudaram com reforma e serão abordados na palestra é sobre o fim da contribuição sindical obrigatória, flexibilidade da jornada diária e demissão em acordo.

“O funcionário que não quiser mais ter o desconto no mês de março, da parcela que é destinada ao sindicato, vai poder fazer isso, é só comunicar a empresa. A jornada de trabalho também pode ser flexibilizada. O trabalhador, em comum acordo com o empregador, pode ajustar de começar a trabalhar às 8h, 9h ou 10h da manhã e sair em determinado horário acordado. Outra situação vem regularizar algumas ilegalidades que hoje são cometidas. As partes, em comum acordo, podem decidir pela demissão. Muitas vezes um funcionário quer sair empresa, mas não pede a conta para não perder alguns direitos. A partir de agora, esse funcionário pode dizer que quer sair da empresa e acordar isso com o patrão, disse Ronaldo.

O especialista acrescentou que, com o acordo, o funcionário poderá receber os 50% da multa do FGTS e 50% do aviso prévio, que também teria direito se fosse demitido pela empresa. Ele também vai poder sacar 80% do que está depositado no FGTS.

“Agora, tanto a empresa quantos os trabalhadores, estão sujeitos a pagar honorários advocatícios e custos de processo na justiça. É importante que, tanto a empresa, quanto o trabalhador, estejam bem assessorados juridicamente para que consigam avaliar o risco de uma condenação e ter o menor prejuízo possível”, concluiu.

Quem se interessar em participar da palestra pode se inscrever, gratuitamente, pelo e-mail [email protected]

Mara Magalhães

EM TEMPO

