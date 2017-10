Palestra em Manaus apresenta estratégias de autoconhecimento

O Eneagrama é um sistema de personalidade poderoso e dinâmico que descreve nove padrões de pensamento, sentimento e ação distintos e fundamentalmente diferentes, que frequentemente leva as pessoas a assumirem e superarem pontos fracos em um nível profundo e eficaz.

Esse sistema foi desenvolvido por psicólogos contemporâneos e atualmente é ensinado em prestigiosas universidades, a exemplo da Universidade de Stanford, e aplicado em mais de 33 países. Hoje é utilizado em diversas áreas de atuação tais como: educação, psicoterapia, entretenimento, medicina, vendas, direito, etc. E crescentemente vem sendo usado no mundo dos negócios em empresas como: Walt Disney Company, CIA nos EUA e EMBRAER, Vivo, Banco Itaú, Avon, Roche no Brasil.

Objetivo

Mostrar ao participante técnicas e estratégias de autoconhecimento com o modelo do Eneagrama para construir relações profissionais e pessoais mais produtivas.

Público Alvo

Pessoas ou Profissionais que buscam o autoconhecimento, líderes de grupos, empresas, associações, gestores e empreendedores que procuram atingir alta performance.

Palestrante

Marconi Cabral é Coach, Líder Coach e Analista Comportamental, certificado pelo Instituto Brasileiro de Coaching e possui certificado Eneagrama Sistêmico pela instituição Napoleon Hill Foundation Master Mind no Brasil. Carrega com si experiencia e vivência em mais de 10 países diferentes, gerenciando projetos, pessoas e conflitos. Graduado em Engenharia Elétrica com MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente trabalha em uma Multinacional gerenciando projetos nacionais e internacionais. É CEO, sócio e fundador da STARTMIND, uma empresa de alta performance e treinamentos.

Inscrições: Vão até dia 27 de novembro e podem ser feitas pelo site www.startmindbrasil.com (As vagas são limitadas)

Data: 02 e 03 de Dezembro

Local: Hotel Vieiralves Express

Informações: (92)98404-5757(whatsapp) ou pelo próprio site www.startmindbrasil.com

Valor: R$600,00 por pessoa, podendo ser parcelado em até 10x em todos os cartões ou boleto bancário.

