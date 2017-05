Palestra de Augusto Cury acontece nesta quinta-feira em Manaus

Será nesta quinta-feira (25), às 19h, a palestra do médico e doutor em psicanálise Augusto Cury, em Manaus, evento já com os ingressos esgotados. A palestra será sobre “Gestão da Emoção como Fator de Sucesso”. Autor mais lido da última década, Cury vai abordar questões sobre o funcionamento da mente humana e como é possível desacelerar o pensamento, gerir a emoção e resgatar a qualidade de vida.

A palestra com Augusto Cury será realizada no Centro de Convenções Studio 5, numa promoção do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM), em parceria da Qualynorte Consultoria e Treinamento e a empresa Expressão Verbal.

Na linha do tema que irá abordar em Manaus, o autor acredita que sem a prática da gestão da emoção, profissionais competentes sabotam a eficiência, pais e professores convertem-se em péssimos educadores, amantes implodem seus romances, jovens destroem seu futuro. “Estamos esgotando a nossa mente ao ruminar perdas e mágoas, sofrer pelo futuro, preocupar-nos muito com a opinião das pessoas, ter a necessidade neurótica de mudar os outros e cobrar demais de nós e de quem está ao nosso redor. Ao agir assim, podemos ser ótimos para a empresa em que trabalhamos, mas nos tornamos carrascos de nosso cérebro e de nossa qualidade de vida”, destaca o autor.

A presidente do Sinepe-AM, Elaine Saldanha, diz que a boa receptividade do público de Manaus ao evento é um reflexo do sucesso que o autor faz em todo o país, ministrando palestras ou através dos seus livros. Com publicações em mais de 70 países, Augusto Cury possui três livros entre os mais vendidos no Brasil: “O Homem mais Inteligente da História”, “Ansiedade – Como enfrentar o Mal do Século” e “Ansiedade 2 – Autocontrole – Como controlar o estresse e manter o equilíbrio”. No Brasil, ele já vendeu mais de 25 milhões de livros.

Como pesquisador, Augusto Cury é autor da Teoria da Inteligência Multifocal, que analisa o processo de construção dos pensamentos. Ele é um dos poucos pensadores vivos, cuja teoria é estudada em cursos de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, Europa e Brasil.

Através dessa teoria, Augusto Cury desenvolveu a Escola da Inteligência. Trata-se de uma metodologia que tem o objetivo de promover, por meio do gerenciamento das emoções e da inteligência, a melhoria dos índices de aprendizagem, redução da indisciplina, aprimoramentos das relações interpessoais e aumento da participação da família na formação do aluno. Atualmente, mais de 350 escolas de todo o país utilizam essa metodologia. No ano passado, o Sinepe assinou um convênio com a empresa Qualynorte, representante da Escola de Inteligência no Amazonas, para que as instituições inscritas no sindicato possam adotar a metodologia.

