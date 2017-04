Palco Giratório completa 20 anos em Manaus

Comemorando 20 anos de atividades, o Palco Giratório inicia suas apresentações no mês de maio em Manaus. O circuito começou dia 29 de março, em Campina Grande, na Paraíba e desembarca na capital do Amazonas dia 02 de maio.

O Palco Giratório acontece nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com espetáculos gratuitos de teatro, circo e dança em 144 cidades. Ao todo, serão realizadas 685 apresentações artísticas, com a participação de 20 companhias. Além dos espetáculos, também são realizadas oficinas de teatro. Há ainda o “Pensamento Giratório”, onde o público tem a oportunidade de discutir e refletir junto à companhia, a respeito da obra assistida e a mensagem passada pelo espetáculo em questão.

Manaus, Itacoatiara e Parintins vão receber as apresentações. A primeira companhia a se apresentar será o Grupo Fusuê (CE), com o espetáculo circense “Palafita”, dia 02 de maio em Manaus, na Av. Sete de Setembro, 377 – Centro, às 19h. E dia 04 de maio em Itacoatiara.

Palafita é uma proposição de equilíbrio entre dois corpos, ora sobre mãos e pés, ora reconstruindo formas de estar no outro. A sustentação do corpo sobreposto se da pela busca de eixos estáveis, remetendo a imagem dos casebres lacustres que conhecidos como palafitas que se erguem em lagos e regiões pantanosas como estratégias de se habitar um espaço. A apresentação do espetáculo Palafita conta como apoio da Prefeitura de Manaus através da ManausCult.

No dia primeiro de maio, abrindo oficialmente os trabalhos do Palco Giratório na capital amazonense. Será realizada a oficina “Corpo, Imagem e Sobre Peso”, que tem como objetivo compartilhar a pesquisa técnica e artística desenvolvida pelo Grupo Fuzuê na construção dos trabalhos “Palafita” e “Desistência Poética”. Durante a oficina serão feitas apresentações, aquecimento, técnica circense, improvisação, entre outros. A oficina terá carga horária de seis horas, e acontecerá das 13h às 19h, na sala de dança do Sesc Centro, Rua Henrique Martins 427. Para participar é preciso preencher o formulário (clique aqui) e enviar até dia 30 de abril para o email artescenicas.sescam@gmail.com.

A segunda apresentação também ocorrerá em Manaus, dia 18 de maio, com o espetáculo “Cinzas ao Solo”, do artista natalense Alexandre Américo, pesquisador e bailarino com experiência em dança contemporânea e parafolclórica. “Cinzas do Solo” retrata o entendimento de dança do próprio bailarino. Ao utilizar a metáfora do homem que caminha devorando o mundo, o intérprete inicia a busca pela sensação de comunhão com o todo, de ancestralidade, de atemporalidade. Em seu percurso criativo, o bailarino mergulha em diversos locais de natureza exuberante, lugares sagrados quase nunca tocados, lugares de silencio e força na tentativa de tocar o invisível, de encontrar o ancestral, o primeiro e o último homem que dançou.

Além dessas apresentações, até o mês de setembro o circuito promoverá mais cinco espetáculos no Amazonas: “Finita”, da renomada solista carioca Denise Stutz; “Abrazo”, do Grupo De Teatro Clowns De Shakespeare (RN); Maiêutica, da intervencionista mato-grossense Raquel Mützenberg; “Fui”, do grupo paranaense CiaSenhas de Teatro; e “Lete”, do grupo Baradera Companhia De Teatro. Todos os espetáculos são gratuitos, o Sesc divulgará as cidades, datas e locais conforme a proximidade das apresentações.

O circuito também promoverá mais dez oficinas, dois “Pensamentos Giratórios” e um intercâmbio. As oficinas serão realizadas em Manaus e Parintins e também terão suas datas divulgadas conforme sua proximidade.

Palco Giratório

Ao longo de seus 20 anos, o Palco Giratório se consolidou no cenário cultural, levando uma grande variedade de gêneros e linguagens

artísticas para um público diversificado de mais de 3 milhões de pessoas.

Ao todo, já foram mais de 7.000 apresentações com teatro de rua, circo, dança entre outras linguagens artísticas — em instalações do Sesc, praças e outros espaços urbanos. Mais do que entretenimento, essa iniciativa tem como objetivo não só a troca de experiências e vivências entre os artistas, mas também a difusão de montagens regionais país afora, além de criar oportunidades de inserção de artistas, produtores e técnicos no mercado de trabalho.

Com informações da assessoria