Palácio da Justiça irá receber exposição ‘Amazone-se’, de Alex Pazuello

Com o objetivo de divulgar a cultura, as crenças e costumes do povo amazonense, acontece no próximo dia 26 deste mês a exposição “Amazone-se”, no Palácio da Justiça, Centro. Durante o evento serão expostas 20 telas com impressões retiradas das lentes do fotógrafo Alex Pazuello, durante viagens a 61 municípios do Estado. A exposição será gratuita.

Para quem gosta de fotografia regional e procura inspiração, “Amazone-se” irá abrigar fotos em formato de tela de 1,21 por 79 centímetros, em Canvas.

“As fotografias serão expostas em uma impressão de altíssima resolução que imita uma tela de pintura. do cenário amazônico. Teremos pequenos recortes de uma cultura singular carregada de muita história”, conta, ao ressaltar que cada um dos municípios visitados possui um aspecto único e singular.

Devem participar do lançamento da exposição, o prefeito de Manaus Arthur Neto, o diretor artístico Óscar Ramos, entre outras autoridades.

Com 47 anos, Alex Pazzuelo é conhecido por trabalhar em revistas nacionais, jornais impressos, além de assessorias. Ele conta que a paixão por fotografar a natureza sempre veio naturalmente. “Meu interesse pela fotografia nasceu em Manaus por influência dos amigos Cesar Oiticica Filho e Lula Sampaio nos anos 80. O desejo de fotografar a natureza era natural, mas eu sentia a necessidade de aprender mais sobre a arte de fotografar, então fui em busca de conhecimento”, diz.

Viagem Amazônica

A coletânea é uma mostra das experiências de Pazuello pela cultura local das comunidades e municípios sob o olhar de quem vem de fora. Ele conta que viajou pelo Amazonas de forma “solta”, pois não havia um tema que o direcionasse, mas que queria “reproduzir momentos de forma mecânica que nunca mais poderão ser esquecidos”.

A exposição conta com imagens de municípios como Nova Olinda do Norte, Anamã, Caapiranga, Lábrea, entre outras cidades. O fotógrafo, que já atuou em Nova York-NY, São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ, espera convidados especiais para o evento. Segundo ele, a artista visual Gisele Alfaia, que já lançou um álbum de imagens retratando a cultura regional pelo mundo da moda também estará presente.

A noite de exposição contará com um coquetel regado com a culinária típica da região, como tacacá e bacalhau. O DJ Aylton Prata animará o evento com música ambiente.

Venda

Todos os quadros expostos estarão à venda pelo preço de R$ 1,5 mil, com exceção da tela dois em uma, já vendida, onde o fotógrafo junta a imagem de uma índia amazonense com a textura de um cocar.

A exposição vai durar até março do ano que vem. Após o lançamento da exposição, a mostra irá obedecer o horário interno do Palácio da Justiça, de segunda à sexta das 9h às 14h e aos domingos das 9h às 13h.

História de vida

Atualmente Pazuello trabalha na assessoria da prefeitura desde o governo do ex-prefeito Omar Aziz e já passou por redações renomadas no mundo do jornalismo. A editora 3, por exemplo, é responsável pela revista econômica “Isto É Dinheiro”, veiculada em todo o país. O fotógrafo também atuou na redação do jornal Em Tempo, ganhando o prêmio Ayrton Senna.

Pazuello afirma que “a ideia da exposição é fazer com que as pessoas consumam a arte com fotografia como se fosse telas pintadas”, finaliza.

Nícolas Daniel Marreco

EM TEMPO

