Pais solteiros: dificuldades são estímulos na hora de criar filhos

As dificuldades de criar um filho sem a presença feminina são recompensadas pelo imenso amor dos filhos doado diariamente aos pais solteiros, considerados heróis da vida real, que vivem a doce e, talvez, a mais difícil experiência de educar, cuidar, proteger e amar seus eternos pequenos. Especialistas afirmam que a presença do pai na vida de uma criança ajuda na formação do caráter e traz o equilíbrio para o futuro.

Neste domingo (13), data dedicada especialmente aos chefes de família, conhecemos as histórias de alguns exemplos de pais que mostram o quão gratificante é assumir o papel mais importante na vida de um filho. Tão natural quanto ver uma mãe passear na praça com seu bebê é ver, nos dias atuais, um pai tomar a responsabilidade de tarefas que antes eram

só das mulheres.

Esse é o caso do técnico aeronáutico e produtor José Agenor Paixão, 45, que há 5 anos transformou as dificuldades da criação em prazer. Pai de primeira viagem, José Agenor precisou moldar sua vida para atender às necessidades diárias de uma criança que, desde o nascimento, estava destinada a ser cuidada exclusivamente por ele.

Entre os medos e as preocupações normais tidas por um pai, o produtor achou a emoção de viver o amor mais puro e sincero, que só a paternidade oferece ao homem. Ao contrário de outros pais solteiros, José Agenor afirma que nunca sofreu preconceitos e sempre foi bastante elogiado pela atitude e pela garra de tomar posse da criação do filho.

“Sou o famoso ‘pãe’, por ser pai e mãe ao mesmo tempo. Isso me fortalece como homem, como ser humano e, principalmente, como pai. Tive medo desde o primeiro dia de vida do meu filho, quando ele nasceu com pouco mais de 1 quilo e precisou ficar na incubadora por dez dias. Daí já tive a ideia do que é padecer no paraíso. Não vou dizer que hoje não tenho mais medo, pois tenho. Um deles é de morrer e deixar o José Arthur, que tem apenas 5 anos, sem a minha proteção e sem a minha criação”, disse José Agenor.

O pai relata que, por ter a primeira experiência paterna aos 40 anos, precisou e precisa até hoje da orientação de amigos que também são pais e da mãe, que o auxilia nas horas difíceis. Para José Agenor, a maior de todas as dificuldades é, sem dúvida, ser responsável pela formação de um filho e adaptá-lo para as dificuldades cotidianas. “Não conseguimos dormir separados. Temos uma ligação muito forte. Quando viajo a trabalho, ligo dezenas de vezes para me manter conectado a ele. Minha mãe às vezes reclama desse excesso de preocupação. Meu filho é um príncipe, é uma benção de Deus na minha vida. Hoje, não me vejo mais sem ele”, declarou.

Com a mesma missão, o professor Abrahim Baze Júnior relata que há 6 anos vem fortalecendo o amor de pai e filha. Sem brigas e com uma decisão de colocar em primeiro lugar o bem-estar de sua “princesa”, a mãe optou que a criação ficasse por conta dele, após a separação.

Júnior comenta que, apesar de a mãe estar presente indiretamente, todo o cuidado, criação e responsabilidade de guiar sua filha no caminho do bem dependem unicamente dele. Entre tantas superações durante esse período, a maior de todas foi aprender a cuidar de uma menina.

“Algumas pessoas têm me ajudado a cuidar da minha filha. Minha mãe e a madrinha dela são peças essenciais. Usei a estratégia de convidar uma amiga ginecologista para ser a madrinha. Ela dá algumas dicas, coisas que provavelmente eu não conseguiria. Mas me supero a cada dia e hoje já tenho mais jeito para criar uma filha”, relatou.

Sobre preconceitos, Júnior disse que sofreu com julgamentos precipitados logo após assumir sozinho a criação da filha. Algumas pessoas chegaram a questionar a decisão dele de ficar com a guarda da menina, tirando a oportunidade da mãe de vê-la crescer. Porém, o professor se disse bem resolvido com a escolha e sabe que, neste momento, o melhor para os três foi a filha ter ficado sob sua proteção.

“Hoje eu entendo a ausência da mãe dela e não questiono a decisão. Faço de tudo para suprir a falta da presença materna. Sofri preconceitos de alguns amigos, conhecidos, que perguntavam constantemente o motivo de eu ter tirado a filha de uma mãe, sem saberem o real motivo. A mãe dela precisou crescer profissionalmente, estudar, e eu entendi a escolha. Não vejo isso com algo negativo, mas sim como positivo. Há 5 anos e meio, o nosso amor de pai e filha ficou mais fortalecido”, afirmou.

A figura paterna é essencial na vida de um filho, segundo especialista – Reprodução

Presença

Para a psicóloga Luciana Corrêa, a figura paterna na vida e na criação de um filho é importante. “O pai transmite segurança e respeito na família. A ausência pode ocasionar comportamentos revoltosos, sentimentos de culpas ou até afetar questões que norteiam a

família”, comentou.

Comemoração será na UTI

Neste Dia dos Pais, dois casos ilustram como é conviver com as incertezas e desafios da paternidade. Tiago Batista e Israel Fernandes tornaram-se pais de filhos prematuros em julho deste ano e seguem a rotina de acompanhar os bebês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da maternidade da Unimed. É lá que eles estarão neste domingo (13) para comemorar a data.

Israel Fernandes é pai pela primeira vez das gêmeas Cássia e Laura. Ele acompanhou de perto a gravidez da mulher, Quézia, desde as consultas e exames, escolha dos nomes e do enxoval. Israel sabia que, por se tratar de uma gestação de gêmeos, havia a possibilidade das crianças nascerem prematuramente. Mas não imaginava que seria tão cedo. As crianças nasceram com 6 meses e duas semanas. “Foi uma surpresa imensa, porque esperávamos que elas fossem nascer com 7, 8 meses”, relatou.

Segundo Israel a rotina da família foi completamente alterada com a chegada das gêmeas. “Eu me divido entre o trabalho e a maternidade. Vou com a minha esposa todos os dias pegar informações sobre o estado de saúde das crianças e visitá-las na UTI, onde estão recebendo todos os cuidados médicos. Tudo isso mais de uma vez por dia”, disse.

Israel acredita que essa é apenas uma fase que logo vai passar e as filhas poderão, enfim, ir para casa.

Quem também terá uma comemoração diferente é Tiago Batista. Ele, que já tem uma filha de 8 anos, está vivendo novamente a experiência da paternidade com a pequena Pérola Elóa, que nasceu prematura, com 7 meses.

Tiago diz que tudo tem sido diferente desde que a filha nasceu. “A rotina mudou e os desafios têm sido grandes. Com a nossa primeira filha, logo fomos para casa e tivemos que aprender como cuidar, trocar fralda, alimentar, dar banho. Já com a Pérola, eu e minha esposa temos ficado muito tempo no hospital, acompanhado a evolução dela. O desafio tem sido controlar o lado emocional e passar esse momento da melhor forma possível”.

Apesar dos desafios, Tiago acredita que só há motivos comemorar, porque Pérola já se alimenta com o leite materno e a cada dia tem apresentado melhoras.

