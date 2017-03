Pais se mobilizam para tratar filha com doença rara na Tailândia

Os pais da adolescente Ingrid Lemos de Aguiar, 16, se mobilizam para arrecadar R$ 150 mil, que serão investidos em um tratamento médico com células tronco na Tailândia. A garota tem uma doença rara neurodegenerativa que a deixou com tremor nos olhos e fraqueza muscular, limitando cada vez mais seus movimentos. O objetivo é fazer com que os sintomas sejam controlados e ela possa ter mais qualidade de vida.

Segundo Elimara de Souza Lemos, mãe da jovem, até os sete anos de idade, Ingrid vivia e fazia suas atividades normalmente, sem nenhum sintoma. Até que um dia, os olhos da garota começaram a tremer e ela foi piorando.

“Depois do tremor dos olhos, o equilíbrio dela foi afetado. Ela ficou com fraqueza muscular, os músculos ficaram enrijecidos e ela passou a perder os movimentos. Hoje, a minha filha se movimenta por meio de uma cadeira de rodas. Muitos médicos chegaram a falar que ela não iria viver até os 15 anos, além da possibilidade desse problema afetar os órgãos”, explicou.

Aos 12 anos, Ingrid passou por um tratamento multidisciplicar com fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, mas ainda assim, houve perda das funções motoras. Na ocasião, ela foi encaminhada para um neurologista que a diagnosticou com leucodistrofia metacromática.

“Ao longo dos anos, ela recebeu vários diagnósticos. Sabemos que é leucodistrofia, mas não se sabe exatamente o tipo. Apenas que é raro, é neurodegenerativa e afetou o cérebro. A massa encefálica, ao invés de cinza, é branca”, detalhou.

Eliamara disse que a filha já passou por tratamento em Fortaleza, no Ceará, mas os médicos já informaram que não há mais nada o que fazer. Eles orientaram apenas a continuar o acompanhamento. Eles ficaram sabendo do tratamento na Ásia, por meio de pesquisas na internet sobre casos similares.

“Aqui no Brasil tem tratamento com as células troncos, mas é toda uma burocracia. É permitido apenas em alguns casos de câncer. Ouvimos falar de outros países como a Venezuela, mas na Tailândia o tratamento é pra estabilizar os sintomas. Só o fato de parar de progredir já é um avanço”, disse.

No momento, Eliamara, que trabalhava como agente de limpeza, está grávida de cinco meses e se dedica exclusivamente ao tratamento de Ingrid. Enquanto o marido dela, pai da menina, Antônio Silvino Rodrigues de Aguiar, 38, já pediu para sair do emprego para utilizar o dinheiro da rescisão na realizar de um exame.

“Já passamos muitas dificuldades, mas fazemos de tudo para melhorar a qualidade de vida da nossa filha. Ela ainda consegue comer, as vezes reclama que está dando trabalho, mas eu a incentivo a não desistir. E graças a Deus nós iremos conseguir”, frisou.

Um bingo e um evento gospel, com concurso de danças de músicas religiosas, serão promovidos na quadra da Colônia, no próximo dia 07 de abril. Logo em seguida, no dia 09 de abril, o grupo Amigas para Sempre e os condutores escolares do bairro e do centro educacional Meiry de Freitas vão realizar o bazar solidário ‘Um Sonho de Voltar à Andar’ – #Ingrid Rumo À Tailândia. Na ocasião, a Igreja Batista Canaã vai fazer um café da manhã solidário. Além disso, uma rifa está sendo organizada com o sorteio para o dia 16 de abril.

“Amigos, vizinhos, familiares e membros da igreja têm se mobilizado para ajudar. Até as crianças. Um mototaxista viu a matéria na TV e trouxe o valor da primeira corrida para doar. Graças a Deus tem muita gente de bom coração”, destacou Elimara.

Quem quiser doar alguma quantia pode ser realizado em uma das contas poupanças da Caixa Econômica Federal a seguir: Ingrid Lemos de Aguiar – Agência: 1300, Operação: 013, Conta: 22958-5 e Elimara de Souza Lemos – Agência: 1300, Operação: 013, Conta: 27367-3.

Mais informações no 99230-5616/98242-6993, contatos de Elimara.

Manoela Moura

EM TEMPO