País registrou queda no número de celulares e de TV por assinatura, diz Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou, nesta segunda-feira (24), que a telefonia móvel apresentou uma queda de 15,02 milhões de linhas em março deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O número representa uma baixa de 5,83%. As informações são da Agência Brasil.

Atualmente, o país tem 242,7 milhões de linhas ativas no país. Nos últimos 12 meses, a tecnologia 4G apresentou crescimento de 119,23%, segundo a Anatel.

A Anatel também registrou em março uma diminuição de 9.989 assinantes de TV por assinatura em comparação com fevereiro de 2017, menos 0,05%. Nos últimos 12 meses, a redução foi de 337.703 assinantes, queda de 1,78%.

Folhapress