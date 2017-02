Pais pedem ajuda nas redes sociais para filho deficiente

O apelo dos pais de um menino de apenas quatro anos com deficiência tem comovido pessoas nas redes sociais. Uma página no Facebook com o nome ‘Vamos ajudar nosso Amigo Samuel’ foi criada com o objetivo de arrecadar materiais de higiene e recursos para comprar uma cadeira de rodas adaptada para a criança. No dia 25 de julho de 2014, quando ainda tinha dois anos, Samuel Vasconcelos Gomes sofreu um acidente que o deixou em estado vegetativo.

De acordo com a avó do menino, Maria Aldenir Pereira, 45, ele caiu em uma caixa d’água que ficava no quintal da casa dela.

“O tanque ficava no chão, era a tarde, ele (Samuel) havia acordado e nós não tínhamos percebido. Ele foi até o tanque para pegar o brinquedo. Quando vimos, o bebê estava boiando de bruços, foi desesperador”, relatou a avó.

Frank Gomes e Débora Pereira de Vasconcelos são os pais de Samuel. A criança ficou 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro Joãozinho com risco de morte, conforme relato da mãe.

“Ao total foram 30 minutos que o Samuel passou do momento em que tiramos do tanque até ser reanimado pelos médicos. Ele ficou internado 20 dias na UTI e ficou mais dois meses no hospital para que eu pudesse aprender toda a nova rotina que iria ter com ele. Trocar fraldas, dar banho, alimentá-lo, tudo é diferente”, relembrou Débora.

Sonda

Samuel se alimenta por meio de uma sonda colocada na barriga da criança.

“Ele toma o leite Fortini, que foi indicado pelos médicos, para ele receber os nutrientes necessários, mas nem sempre temos condições de comprar”, comentou a mãe.

A avó de Samuel ainda afirmou que ele precisa de fraldas tamanho XG da turma da Mônica e comprar uma cadeira de rodas adaptada para ele.

“O Samuel pesa 29 quilos e por ficar muito tempo deitado, ficou com a pele sensível. Esse é o único tipo de fralda que não causa assaduras nele. Toda a ajuda é bem-vinda”, disse Maria Aldenir.

Contatos

Quem tiver o interesse de ajudar o pequeno Samuel, pode entrar em contato com os pais dele, por meio dos números (92) 99324-4764, (92) 99129-2456 e (92) 99262-5779, por meio da página no Facebook “Vamos ajudar nosso amigo Samuel”, e ainda pelo endereço rua 85, nº 7, Quadra 9, bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus. Para a família, qualquer ajuda é bem-vinda, nesse momento tão difícil e, ao mesmo tempo, de muito amor ao próximo, também pela internet.

Bárbara Costa

EM TEMPO