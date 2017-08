‘País não nasceu para ser a merda que é’, diz ex-presidente Lula

Lula participa de evento na Bahia -foto: Instituto Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) descreveu, na manhã deste sábado (19), na Bahia, um cenário nebuloso para o país.

“Este país tem jeito. Não nasceu para ser a merda que ele é. Este país é grande demais.”

Ao lado do governador do Estado, Rui Costa, e do ex-ministro Jaques Wagner, Lula lamentava a situação financeira dos municípios diante de 60 prefeitos do Estado, além de deputados estaduais e federais.

Após a afirmação, pediu desculpas pelos termos usados. Uma hora depois, para um público formado por militantes do MST (Movimento dos Sem Terra), Lula se comparou a um galo de briga.

Após criticar a imprensa e chamar o empresariado de mal-agradecido, ele disse que seus opositores têm medo de sua eleição porque sabem “ o que vai acontecer”.

No discurso, ele disse que tinha que poupar a voz para não chegar “cacarejando” nas cidades que compõem a caravana pelo Brasil.

“Tenho que chegar como galo de briga. Falando grosso.” Ao falar “daqueles que resolveram infernizar& #8221; sua vida, Lula disse que não é como os políticos que colocam o rabo entre as pernas.”Sou temente a Deus. Não sou temente aos homens.”

Dirigindo-se à plateia de trabalhadores rurais, ele afirmou que cuidará deles se eleito, porque sabe quem ficou ao seu lado.

Presenteado com acessório de couro, afirmou: “Eu achava que sou corajoso. Agora com esse chapéu e jaleco, pode acreditar que vai acontecer muito mais coisa neste país”.

