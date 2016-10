Pais devem gastar R$ 180 com presente do Dia das Crianças

Os pais amazonenses deverão gastar um ticket médio de R$ 180 em presentes para os filhos, no Dia das Crianças, mesmo diante das expectativas negativas do comércio para a data em relação aos outros anos.

A perspectiva sobre o nível médio das compras consta na Pesquisa de Intenção de Compra e Confiança do Consumidor Manauara divulgada nesta segunda-feira (10) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM).

O presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba Antônio Filho, avaliou que neste ano, em detrimento da situação econômica, os pais escolherão presentes mais simples paras os filhos, de algum modo simbólico, mas com valores bem baixos. “Vão escolher um presente que marque um pouco para criança, mas nada caro”, disse.

Diante desse quadro, ele disse acreditar que o volume de vendas não será maior do que a do ano anterior, mas espera pelo menos um empate no volume de vendas. “A nossa recuperação será gradativa, a partir de 2017, mas a estabilidade nos patamares de 2014 – antes da crise -, apenas em 2025 ou 2026. Agora, é claro, se os gestores mantiverem políticas públicas no sentido de enxugar a máquina e buscar a credibilidade de mercado”, observou.

Na correria do dia-a-dia, há dois dias da data, a administradora Adriana Albuquerque, 38, ainda não tinha pensando no presente do filho de 12 anos. Mas, afirmou que a única certeza é que o valor não passaria de R$ 250, que segundo ela é o preço médio de um jogo para o videogame dele.

Adriana conta que o valor é o mesmo do ano passado, mas teve que negociar com o filho, que queria um computador para jogar games, que ela encontrou apenas com preço médio de R$ 4 mil.

O pequeno Davi Queiroz receberá da sua mãe, a biomédica Keila Queiroz dos Santos, 34, uma bicicleta que custou R$ 376, parcelados no cartão em três vezes sem juros.

O primeiro presente do Davi em Dia das Crianças, segundo a mãe, valerá também para o Natal, porque a preocupação dela será com a ceia natalina. “Está tudo caro. A cesta básica de casa custa mais de R$ 400. Eu me preocupo mais com a alimentação dele do que os presentes”, disse.

Horário de atendimento alterado

No Dia das Crianças, que cai na mesma data do feriado nacional da padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, 12 de outubro, o comércio varejista e atacadista de Manaus trabalhará com horário de atendimento diferenciado, conforme prevê a lei municipal 1.283/08.

O tradicional comércio da região central, de acordo com a Fecomércio-AM, funcionará das 9h às 13h.

Shoppings

Nos principais centros de compras da cidade, os horários de abertura e fechamento terão leves variações, conforme dados da federação. O Manauara Shopping vai operar as lojas e a praça de alimentação no horário normal, das 10h às 22h. Do mesmo modo ocorrerá com o os shoppings Amazonas, ViaNorte e Sumaúma.

Os centros de compras Studio 5, Manaus Plaza e Uai abrirão a praça de alimentação às 12h e as lojas às 15h, com fechamento programado para às 21h. Os shoppings Millennium e Ponta Negra, segundo a Fecomércio-AM, ainda não haviam definido a programação para o feriado.

Emerson Quaresma

Jornal EM TEMPO