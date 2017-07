Pais defendem diretor de escola especial acusado de assediar aluna e desviar merenda

Os pais foram até a Seduc apoiar o diretor – Fotos: Gerson Oliveira

Um grupo de pais de alunos da Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, localizado na zona Centro-Sul, realizou na manhã desta quinta-feira (27), uma manifestação a favor do diretor da instituição. Ele está sendo investido pelo Ministério Público Estadual (MPE-AM), por um suposto desvio de merenda escolar e assédio sexual a uma estudante. O gestor recebeu férias e está afastado da unidade escolar para que a denúncia seja apurada.

O ato aconteceu em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), situada na avenida Maceió. Na oportunidade, os pais relataram que a acusação contra o diretor não tem fundamentos, uma vez que apenas uma pessoa, que não se identificou até o momento, fez a queixa.

Leia também: Merendeiras da Semed têm aulas de culinária com chef renomado

Ainda de acordo com os pais, o gestor foi responsável pelo ótimo desenvolvimento da escola e dos alunos. Eles alegam que o gestor sempre foi transparente em suas ações e que, durante todo o tempo em que esteve no comando da escola, nunca se registrou nada que pudesse comprometer a sua integridade como servidor ou como ser humano.

“Estamos contra essa informação de que o diretor seria esse monstro que estão pintando. Esses fatos relatados, por uma pessoa que seria a suposta vítima, nunca aconteceram. O diretor nunca deixou faltar nada na escola. Nunca deixou que suspendessem as aulas um dia se quer. Inclusive, a merenda é de ótima qualidade. Essa pessoa que o denunciou quer destruir a imagem de homem íntegro, honesto e bom servidor. Ele só soma com a gente”, disse a assistente social e mãe de aluno, Luciana Souza Sahdo.

Novo protesto

O grupo solicitou ainda, que a titular da Semed emita uma nota de retratação e apoio ao diretor. Na próxima semana os pais farão mais um protesto, desta vez, com a presença dos alunos. O grupo também prometeu ir até a sede do MPE-AM pedir o arquivamento do processo.

“A Semed deveria ser a primeira a defender o seu servidor e não ficar calada diante dos fatos. Estamos manifestando o nosso sentimento de repúdio a secretaria. É preciso uma retratação pública. Queremos também a suspensão das férias porque ele não quer ficar de férias. Nós precisamos dele nesse período do ano, quando acontecem várias atividades importantes na escola”, finalizou Luciana.

A Semed reforçou sua posição dizendo que, já iniciou os trâmites para apuração e instauração de sindicância. Logo após a divulgação da denúncia na mídia, a secretaria disse que recebeu, em março, um ofício do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM). O órgão deu um prazo para que ela se manifestar sobre as denúncias de abuso sexual e desvio de merenda contra o diretor da unidade de ensino citada.

Diretor está de férias. Semed não fala sobre o procedimento em aberto

No mesmo mês, a Semed se pronunciou e encaminhou a documentação solicitada pelo órgão fiscalizador. Quanto à denúncia de abuso, o MP informou que, posteriormente, decidiria quais procedimentos deveriam ser adotados pela secretaria.

No final de junho, o MP encaminhou novo ofício, apenas referente à denúncia de abuso, que gerou o processo 2017.4114.4147.06015 na secretaria. Na ação, não há indicação de vítima pelo MP, mas sim um denunciante anônimo que relatou ter conhecimento do fato.

Sobre o pedido de retratação, a Semed destacou que neste momento não pode se manifestar e que espera a conclusão da investigação do MPE.

Gerson Freitas

EM TEMPO

Leia mais

Semed quer reduzir em 36% o uso de papel nas escolas e setores administrativos

Semed reforça ações de combate ao abandono escolar

Semed reduz desperdício e melhora cardápio da merenda escolar