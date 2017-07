Paint é substituído por app 3D em nova atualização do Windows

A nova versão não é um atualização do software existente, e sim um novo app, chamado Paint 3D

A nova atualização do Windows, chamada Fall, vai substituir um aplicativo que fez história no sistema operacional -o Paint.

O programa foi lançado como um app de desenho monocromático, com resolução de 1-bit, no Windows 1.0, em 1985, e vem sendo atualizado constantemente desde então.

Na ultima atualização do Windows 10, o Paint ganhou a possibilidade de desenho em três dimensões, mas a novidade não foi o suficiente para salvar a interface, que é a mesma desde o Windows 7.

A nova versão não é um atualização do software existente, e sim um novo app, chamado Paint 3D. A ideia é ter uma interação com canetas stylus e desenho feito à mão em touchscreens, inclusive celulares.

A finalidade de desenhar permanece intacta, e o novo programa terá características para concorrer com outros apps de desenho, que vinham tomando o espaço do Paint em tablets e smartphones.

Não é a única mudança significativa do novo Windows. A atualização trará, também, a possibilidade de sincronizar os dados de todos os dispositivos do usuário, mesmo que eles rodem Android ou iOS.

Quem tiver um celular com o sistema operacional do Google, por exemplo, pode usar suas senhas e autorizações do Windows para abrir seu e-mail ou as aplicações da Microsoft, como o Word 365.

O iTunes também passa a ser aceito na Windows Store, loja de apps da Microsoft.

