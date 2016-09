Painéis eletrônicos são instalados em Manaus para inibir o roubo de veículos; whatsapp receberá denúncias

Quatorze painéis eletrônicos instalados em pontos estratégicos de Manaus estão, a partir de agora, ligados às ações de combate ao roubo e furtos de veículos no estado. A divulgação da nova ferramenta foi feita nesta quarta-feira (28) pelo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Leonel Feitoza, e pelo delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Péricles Nascimento. Populares podem fazer denúncias por meio de mensagens no WhatsApp.

Durante o lançamento do mecanismo, Leonel destacou que essa medida tem como objetivo inibir a criminalidade, possibilitando o estancamento no número de roubos e furtos de veículos, principalmente na capital. Dados da delegacia especializada nesse tipo de crime, mostram que, diariamente, entre 15 e 20 carros são roubados em Manaus e apenas 60% deles são recuperados.

Leonel ressaltou que os painéis, hoje instalados estrategicamente nas três principais saídas de Manaus e nas vias de maior fluxo, estão interligados com o sistema da DERFV. O diretor-presidente explicou ainda que, a partir do momento em que a vítima registrar a ocorrência, os painéis serão alimentados em questão de segundos com as informações da placa e modelo do veículo roubado. Outra novidade dessa ação é a modernização do disk-denúncia. O denunciante poderá informar o destino do veículo por meio de mensagens, via WhatsApp, pelo número 99347-2700.

“Precisamos usar a tecnologia a favor da sociedade. Então, quem tiver seu carro roubado terá a ajuda dos painéis para localizar o seu bem o quanto antes. Com isso nós iremos inibir o roubo e furto, uma vez que o bandido ao roubar o veículo, saberá que em segundos toda a cidade terá a informação da ocorrência”, disse.

O delegado da DRFV, Péricles Nascimento, acrescentou dizendo que os órgãos de segurança pública ganharam novos aliados no combate à criminalidade. Na ocasião, Nascimento frisou que foram feitos testes antes da implantação definitiva dos painéis e que os resultados foram proveitosos. Um levantamento feito pela delegacia mostrou os pontos mais favoráveis a roubo e furtos de veículos. A partir desse resultado, a DERFV montou seu planejamento de localização dos equipamentos que irão ser relocados diariamente.

“Hoje a população é nossa aliada contra a criminalidade. E a partir das denúncias iremos conseguir diminuir o roubo de veículos em Manaus. O mecanismo é fácil e muito eficiente. A partir do momento que ocorreu aquele roubo, a vítima poderá se dirigir imediatamente para registrar a ocorrência. Pegamos aquelas informações básica e imediatas para transmitir para o sistema que espalhará para os painéis a ocorrência. Quem localizar o veículo poderá procurar a delegacia para denunciar o roubo sem se identificar”, explicou o delegado.

Na ocasião, Leonel adiantou que, dentro de 30 dias, uma base da DERFV será inaugurada nas dependências da sede do Detran-AM, localizada na avenida Mario Ypiranga, Zona Centro-Sul.

