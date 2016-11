Painéis eletrônicos aumentam números de denúncia e recuperações de carros roubados em Manaus

Funcionando há quase dois meses, os 14 painéis eletrônicos – instalados na capital para ajudar a combater roubos e furtos de veículos no Amazonas – já mostram resultados positivos. De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derfv), Péricles Nascimento, o número de denúncias aumentou consideravelmente, assim como houve uma melhora na recuperação de carros roubados. Diariamente, entre 15 e 20 carros são roubados em Manaus.

Dados anteriores da Derfv, apontavam que, 60% dos carros roubados na capital eram recuperados, mas com a nova ferramenta, que está funcionando desde o dia 28 de setembro, a porcentagem subiu consideravelmente.

“As denúncias por meio do contato divulgado nos painéis melhoraram muito. No caso da recuperação, posso estimar que a estatística tenha subido para 70% com a implantação desta nova medida”, informou Péricles.

Por meio dos painéis, a população tem acesso ao número das placas dos veículos roubados e também ao contato de denúncias por meio do WhatsApp (9 9347-2700).

Segundo o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Leonel Feitoza, é importante a colaboração das pessoas para inibir a prática desse crime. Os painéis estão instalados, estrategicamente, nas três principais saídas de Manaus e nas vias de maior fluxo, que estão interligados com o sistema da Derfv.

“Melhorou muito com a ajuda da população e o resultado está ótimo. Agora, quando um veículo é roubado, a placa logo é divulgada nos painéis para que as pessoas fiquem sabendo e possam, de imediato, denunciar. O infrator é capturado um pouco depois, não fica mais rodando pela cidade sem ser impune. As informações também colaboram nas operações do Detran, pois a equipe já fica sabendo se o carro ou moto retidos, são roubados ou não”, frisou Feitoza.

Estatística

Conforme dados do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), em 2015, no período de janeiro a setembro, foram registrados 2.012 veículos roubados na capital, sendo 732 automóveis e 1.280 motocicletas. Já neste ano, houve um aumento de 128,23% do total de veículos roubados. No mesmo período, foram contabilizados 2.578 veículos roubados, sendo 945 automóveis e 1.633 motocicletas.

No período que antecede a implantação dos painéis, houve o aumento de 122,65% de carros recuperados. De janeiro a setembro/2015, 2.490 veículos foram recuperados: 1.115 automóveis e 1.375 motocicletas. No ano de 2016, já foram recuperados 3.054 veículos, sendo 1.402 automóveis e 1.652 motocicletas.

