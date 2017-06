Pai morre tentando proteger filho de 2 anos durante assalto no Mutirão

O industriário Adelson Neves Lima, de 31 anos, foi assassinado a tiros dentro do quarto de quitinete onde morava com esposa e o filho de 2 anos, na rua 31 do Mutirão, na Zona Norte de Manaus. Adelson tentava proteger o filho dos assaltantes quando foi atingido por 3 tiros.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 19h, dois homens armados invadiram uma vila e foram até o quarto da vítima atrás do dinheiro dos aluguéis das quitinetes. Adelson era responsável por cobrar o aluguel dos outros inquilinos.

Ainda de acordo com a Polícia, os assaltantes tentaram agredir o filho do industriário porque a criança estava chorando. Adelson brigou com os criminosos que tentavam calar a boca da criança. Os disparos atingiram a cabeça e o tórax da vítima.

Segundo policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, os assaltantes fugiram sem ser identificados em um carro modelo Gol, de cor vermelha, onde um terceiro suspeito aguardava para dar suporte à fuga. O valor que os criminosos levaram da vila não foi divulgado.

Adelson foi socorrido por parentes e levado em um táxi para o Hospital Pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal0 (IML).

Nossa equipe de reportagem foi até a casa das vítimas, mas foi informada que a esposa e o filha de Adelson saíram do local ainda na noite de ontem. Os moradores também não quiseram comentar o caso, que está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO