Pai e irmão de candidatado a prefeito em Anamã ficam feridos em acidente aéreo

O empresário Manoel Chicó, 78, e o filho dele, Fábio Chicó, 37, ficaram feridos após o avião anfíbio de modelo Rotax 65, em que eles estavam, perder altitude e cair, nas proximidades do município de Anamã (a 168 quilômetros de Manaus). O fato ocorreu por volta das 18h dessa sexta-feira (17).

As vítimas são pai do candidato a prefeito de Anamã, Raimundo Chicó (PMDB). No momento do acidente,) eles estavam voltando para Manacapuru (89 quilômetros da capital), onde residem, após participar de um evento político na cidade.

De acordo com a Polícia Militar do município, a região onde o avião caiu é conhecida como ‘Boca do Anamã’ e estava ventando e chovendo na localidade, fato que pode ter ocasionado o acidente.

Devido ao acidente, Manoel teve uma das costelas fraturadas e Fábio quebrou as duas pernas. As vítimas foram socorridas por ribeirinhos e levado para a sede de Anamã, onde receberam os primeiros socorros no hospital do município, porém horas depois foram transferidos para uma unidade hospitalar de Manaus.

Conforme o tenente-coronel, Ricardo do Carmo, do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 7), até o momento, o órgão não foi informado oficialmente sobre o acidente.

“Até o momento não fomos informados oficialmente, ficamos sabendo do acidente pela mídia. Tentamos entrar em contato com a prefeitura e delegacia de Anamã, mas não conseguimos falar com ninguém, vamos continuar tentando contato com as autoridades do município”, disse o tenente-coronel.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (Susam) para saber o estado de saúde das vítimas e aguarda retorno do órgão.

