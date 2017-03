Pai e filho são presos com droga, arma e animais silvestres em Ipixuna

Fernando Vidal de Freitas, 51, e seu filho, o autônomo, Francisco Silva de Freitas, 20, foram presos por policiais militares do 8º Grupamento de Polícia Militar (GPM) por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. As prisões ocorreram, nesta quinta-feira (16), no município de Ipixuna (distante 1.339 km de Manaus).

A ação ocorreu por volta das 9h após uma denúncia anônima pelo linha direta da PM. O denunciante informou sobre tráfico de drogas no local. De acordo com a guarnição que foi checar a denúncia, na casa de Fernando foi encontrada uma espingarda calibre 36, com numeração raspada, além de cinco cartuchos intactos do mesmo calibre, um pote contendo chumbo e um pote contendo pólvora, dois animais silvestre, sendo um curió e um bicudo, além de uma arma branca.

Aos policiais, a dupla confessou que guardava a droga no meio da mata, na margem direita do Igarapé do Turrufão, zona rural do município. Os policiais foram até a localidade e conseguiram apreender cerca de 1,2 kg de cocaína em um saco branco.

Pai e filho foram apresentados na 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para as providencias cabíveis, e ficarão a disposição da Justiça.

