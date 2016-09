Pai é agredido por vizinhos após mãe denunciar estupro de bebê de 7 meses

Um autônomo de 26 anos foi agredido por populares, nesta sexta-feira (30), no Bairro São José I, na Zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, o indivíduo é suspeito de abusar da filha de sete meses.

A polícia informou que a mãe do bebê, uma manicure de 26 anos, flagrou o marido com a mão nas partes íntimas do bebê, por dentro da fralda da menina, que chorava bastante. Na ocasião, a mãe pegou uma faca e ameaçou o sujeito de morte e ele saiu da casa onde estavam.

Segunda a polícia, a mulher saiu atrás do companheiro pelas ruas do bairro, gritando que o mesmo tinha estuprado a filha. Os vizinhos, comovidos com a situação, ajudaram a manicure e, quando conseguiram pegar o homem o espancaram.

O suspeito ficou bastante machucado e foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, também na Zona Leste.

O casal ainda possui outros três filhos.

O caso será apurado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O homem já tem passagem pela polícia por caso de violência doméstica.

Por equipe EM TEMPO online

Com informações de Thaís Gama