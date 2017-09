Pai assiste à morte do filho após tiro acidental de espingarda em Tefé

Pai e filho estavam pescando quando o fato aconteceu – Divulgação

Um adolescente de 14 anos morreu, nesta sexta-feira (8), após ser atingido acidentalmente por um disparo de espingarda calibre 16. O fato aconteceu na comunidade do Santo Isidoro, em Tefé (município distante 520 km de Manaus).

De acordo com informações dos sargentos Lázaro Marinho e Leonildo, do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a vítima estava acompanhada de seu pai, Aldemir Ramos de Almeida, pescando no rio Solimões, quando ocorreu o acidente com a arma.

O tiro atingiu o tórax e o adolescente morreu imediatamente. A polícia foi acionada para investigar as causas do acidente. A versão do crime apresentada pelo pai da vítima será analisada.

