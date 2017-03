Pagode do Coronel promove o show ‘Eles cantam para Elas’

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, Paulo Kabessa e os Amantes da Boemia, Grupo Calçada e Uendel Pinheiro vão homenagear as mulheres com o show “Eles cantam para Elas”, nesta sexta-feira (10), a partir das 20h30, no Pagode do Coronel, localizado na Praça 14 de janeiro.

No set list, os músicos prometem um repertório de composições que animam as rodas de pagode em todo Brasil. Dele, o público pode esperar clássicos como “Se a fila andar”, “Vou festejar”, “Meu ébano”, “Gostoso Veneno”, “Zé do Caroço”, “Se isso é fundo de quintal”, “Sorriso Negro” e “Cantei só para distrair”, canções que marcaram nas vozes de Alcione, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Leci Brandão e Dona Ivone Lara.

Vale lembrar que nomes na lista vip, disponível através das redes sociais ou pelo WhatsApp 99135-5703, pagam somente R$10 até às 23h, após esse horário os ingressos passam a custar R$20, preço único.

Com informações da assessoria