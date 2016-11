Pagamento de segunda parcela do 13º de segurados injeta R$ 22 milhões na economia de Manaus

A Manaus Previdência paga na segunda-feira (21), o vencimento e a segunda parcela do 13º salário a 6.165 segurados, entre aposentados e pensionistas, injetando um total de mais de R$ 22,3 milhões na economia do município.

O diretor-presidente da previdência municipal, Marcelo Magaldi, destaca que a política rígida e criteriosa na carteira de investimentos da autarquia tem proporcionado a saúde financeira necessária para que o órgão gerencie com excelência os recursos do fundo previdenciário, mantendo o equilíbrio financeiro e atuarial da instituição.

“Os recursos da previdência vêm sendo aplicados, nos últimos 47 meses, em fundos seguros, com liquidez, garantindo os recursos para o pagamento dos benefícios de aposentados e pensionistas”, disse.

As datas dos pagamentos das parcelas do 13º salário constam no calendário de pagamento da autarquia e o seu cumprimento é muito positivo, em um momento onde muitos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) do país passam por dificuldade, atrasando ou até parcelando pagamento de benefícios.

A primeira parcela do 13º salário foi paga em junho, representando pouco mais de R$ 24 milhões na economia, já acrescido do pagamento dos proventos dos segurados.

Pagamento de dívidas

Os segurados já têm planos de como vão investir o recurso extra. O pagamento do vestido e do anel de formatura da filha de 26 anos que acabou de se formar em educação física é a prioridade da aposentada Maria Davina Pinheiro de Souza, 71.

“E também estamos investindo num curso de Libras, pois é muito necessário em qualquer profissão”, disse a ex-funcionária da antiga Semosb, referindo-se à sigla da Língua Brasileira de Sinais, utilizada pela maioria das pessoas com deficiência auditiva.

O calendário de pagamento de 2017 dos segurados do município está em fase de finalização e será divulgado no final de dezembro.

