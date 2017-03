Pagamento de gasolina ‘apenas no dinheiro’ divide opiniões de motoristas

A exigência do pagamento somente no dinheiro feita por alguns postos de combustíveis da capital divide a opinião do consumidor. Para alguns, pagar no dinheiro é vantajoso quando o preço da gasolina se mantém baixo, como visto nas últimas semanas, quando o litro chegou a custar R$ 3,29. Mas, há clientes que discordam da restrição do uso do cartão de crédito ou de débito na compra do combustível.

Algumas empresas que oferecem os derivados do petróleo resolveram apostar no desconto de R$ 0,10 para pagamentos somente no dinheiro, com o objetivo de ter um retorno financeiro mais rápido e evitar as taxas cobradas pelas instituições bancárias. De acordo com dados disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina pode ser encontrada pelo consumidor amazonense em preços que variam de R$ 3,25 a um montante

de R$ 3,99.

Para o autônomo Joserlio Queiroz, 35, com o valor de R$ 3,29 da gasolina,

o pagamento somente no dinheiro passa a ser uma vantagem para os consumidores. Apesar da alternativa no cartão ser uma possibilidade a mais para o pagamento, o preço ofertado do produto passar a compensar a falta de mais modalidades para o pagamento. “Alguns postos mantiveram o preço, outros no bairro Cidade Nova, Zona Norte, por exemplo, resolveram manter R$ 3,89. Então, quando você compara os preços, o pagamento no dinheiro, quando o combustível está mais barato, é muito vantajoso”, disse o autônomo.

O mototaxista Tarcílio da Silva, 41, explicou que, em relação aos outros postos de gasolina que oferecem o derivado do petróleo com preços mais elevados, o pagamento no dinheiro passa a ser mais em conta. Ele explicou, ainda, que para as empresas deve ser vantajoso, uma vez que não pagam as taxas cobradas pelos bancos e o faturamento é feito de forma imediata.

O chefe de pista do Posto Shell, Augusto Trindade, explicou que a empresa resolveu manter o preço de R$ 3,29 para pagamentos somente no dinheiro e R$ 3,39 para pagamento no cartão, enquanto outras empresas ofertam preços no valor de R$ 3,89. Segundo ele, a disponibilidade de descontos no dinheiro é para

beneficiar o cliente.

Augusto Trindade explicou, ainda, que o desconto no dinheiro trouxe um aumento nas vendas que chegam a 40% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Além do desconto, o chefe de pista informou que a empresa oferta, mensalmente, uma moto 0 km para os clientes que comprarem um

valor de R$ 50.

“Os consumidores procuram as duas formas de pagamento. Se formos comparar, a média de procura fica em 50% para cartão e 50% para pagamentos no dinheiro. E, para a empresa, as duas formas de pagamento são vantajosas. Queremos oferecer sempre um diferencial para os nossos clientes”, disse.

O chefe de pista Ramon Lopes explicou que em sua empresa há duas alternativas para o cliente. Segundo ele, o pagamento no dinheiro é vantajoso para a empresa pelo fato de ter um retorno mais rápido do que os pagos pelos cartões. Ramon Lopes disse, ainda, que o desconto é ofertado apenas para o pagamento no dinheiro.

Vantagens

Para a vendedora Luciana Rodrigues, 33, a obrigatoriedade de pagamento somente no dinheiro passa a ser uma falta de respeito com a população. Segundo ela, as empresas deveriam ofertar diversas possibilidades de pagamento para os consumidores, e não fechar em uma única opção.

Em relação à não aceitação de cartão como forma de pagamento, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) explicou que fica a critério do comerciante. “Mas que fique bem clara a informação da forma de pagamento aceita no estabelecimento, que deve ser passada ao consumidor de forma bem clara e visível”, especificou o órgão.

