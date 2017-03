Pagamento atrasado do IPVA terá cobrança de até 20% sobre imposto devido

Os contribuintes que não quitaram o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deste ano ainda podem fazer o pagamento, mas terão multa. O acréscimo será de 0,33% por dia, até o limite de 20% sobre o valor do imposto.

Neste caso, o pagamento pode ser feito normalmente, na rede bancária, com o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam) e o CPF do proprietário do veículo.

Quem perdeu o prazo deve ficar atento, porque, além dos juros, o dono do carro poderá ter o veículo apreendido.

O contribuinte só conseguirá fazer o licenciamento se o IPVA estiver quitado e, ao circular irregularmente, pode ter o carro apreendido.

Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, após vencer o prazo do licenciamento, quem for pego sem o documento em dia recebe multa de sete pontos na carteira de habilitação, por se tratar de infração gravíssima.

Após passar o prazo do licenciamento, o contribuinte é considerado inadimplente e o valor do débito pode dobrar.

FolhaPress