Padrasto e estudante reagem a assalto e são baleados; jovem morreu no hospital

O estudante Nícolas Endreo Sousa do Carmo, de 17 anos, foi morto com um tiro no tórax e o padrasto dele, o tapeceiro Manoel Jerônimo Eziderio Neves, de 46 anos, ficou ferido com um tiro no rosto, após reagirem a um assalto, quando chegavam em casa, na rua Urucará, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. O fato ocorreu na noite desta segunda-feira (16).

Segundo os familiares, por volta das 19h, o adolescente e o padrasto estavam voltando do trabalho de moto, quando foram abordados por dois homens que estavam em uma outra motocicleta. “Acreditamos que eles já estavam sendo perseguidos, mas não perceberam, e quando chegaram na rua de casa os criminosos fecharam a moto [bloquearam a passagem]. Os criminosos desceram, anunciaram o assalto e o Endreo e o Manoel reagiram. Eles lutaram com os homens e, infelizmente, um dos bandidos estava armado e atirou”, contou Romário Castro, tio da vítima.

Endreo foi o primeiro a ser baleado, o tiro atingiu o ombro direito e atravessou o tórax. Já Manoel levou um tiro na cabeça. Os assaltantes fugiram levando a motocicleta modelo Honda CG 160 e placa PHG-8983.

O adolescente e o padrasto foram socorridos pelos vizinhos e levados na carroceria de uma picape para o Hospital Platão Araújo, Zona Leste. Segundo um vizinho, que preferiu não se identificar e ajudou no socorro às vítimas, os dois estavam conscientes. “Eles foram conversando com a gente até o pronto-socorro, mas lá o Endreo não resistiu”, contou.

Na unidade de saúde, o estudante foi levado para o centro cirúrgico, mas morreu uma hora e meia depois. Manoel, recebeu atendimentos e precisou ser transferido, mas esperou cerca de quatro horas. Somente por volta das 22h o tapeceiro foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, onde, segundo a família, está em estado grave.

Nícolas Endreo estava no terceiro ano do ensino médio e deixou um filho de um mês. “Ele trabalhava ajudando o padrasto na loja de tapeçaria e tinha o sonho de servir o Exército, além de ser muito querido pela família e amigos. Infelizmente, foi morto de uma forma cruel e eu espero Justiça”, lamentou a mãe do estudante, a dona de casa Eliane Castro.

Os suspeitos do crime ainda não foram identificados e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

